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21.01.2020 11:09
Рубрика: В мире

"Невероятные 10110 километров России" стартуют в Сербии

Текст: Александр Борисов
В этом году Центр РГО в Сербии и региональная общественная организация "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" проведут международное спортивно-туристическое мероприятие "Невероятные 10110 километров России". Проект приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 175-летию со дня создания РГО.

Проект будет состоять из четырех этапов. Три из них пройдут на территории России в августе 2020 года: заплыв на 10 км на открытой воде в Крыму; мотопробег от Севастополя (Константиновская батарея) до Владивостока (Безымянная батарея) с минимальной дистанцией 10 000 км и временем прохождения 10 дней; пешеходный маршрут в Приморском крае с заходом на территорию национального парка "Земля леопарда" протяженностью 100 км и временем прохождения 24 часа.

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Предварительный этап пройдет на территории Сербии в мае-июне 2020 года. Участники проекта проведут совместные тренировки и торжественно откроют туристический маршрут, объединяющий наиболее интересные ландшафтно-географические и памятно-мемориальные места Сербии, тесно связанные с историей развития российско-сербских отношений.

Корреспондент "Российской газеты" побеседовал с идейным вдохновителем этого проекта, советником директора Центра РГО в Сербии Вячеславом Еремеевым.

Собственно, что есть спортивно-туристический проект "Невероятные 10110 километров России"?

Вячеслав Еремеев: Это испытание для сильных духом и возможность попробовать свои силы в одном или нескольких этапах, в ходе которого участники получат невероятный сплав впечатлений и преодоления. Это обзорная мотоэкскурсия по России протяженностью около 10000 километров за 10 дней от Севастополя до Владивостока. Это 13 дней для тех, кто решится на все три этапа, прожитых в едином стремлении, в компании близких по духу, следуя девизу - "Дышу ветром, живу дорогой". Это путешествие с невероятной динамикой изменений стихий, природы, часовых поясов, ландшафта и этносов. Краткие, но очень яркие встречи в пути, познание себя в новом сочетании условий. Узнавая Россию - мы познаем себя и раздвигаем привычные границы своих возможностей. Познавшие соль моря и соль дорог - так можно сказать об участниках проекта. Это новые встречи в процессе тренировок и прохождения новых маршрутов, возможность обрести друзей из России, Сербии и других стран.

Фото: пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
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Расскажите, пожалуйста, поподробнее о предстоящих испытаниях для участников.

Вячеслав Еремеев: Первый этап - спортивный - заплыв на дистанцию 10 километров на открытой воде. Место проведения - Крым как символ восстановления исторической справедливости и возвращения полуострова в состав Российской Федерации. Возможно, старт будет организован с платформы-катера в сторону берега. Приветствие и награждение участников на территории Константиновской батареи.

Второй этап начинается утром следующего дня. Мототуристический. Старт от штаб-квартиры РГО с Константиновской батареи. 10 тысяч километров (не менее) от Севастополя до Владивостока. На мотоциклах через всю Россию за 10 дней. Ночевки в подготовленных местах. Движение - каждый в своем удобном ритме. Заезды в особо значимые, интересные места по маршруту. Короткие, но запоминающиеся встречи с представителями региональных отделений РГО, мотоциклистами и путешественниками. Данный этап проводился в том или ином виде уже 7 раз. В ряде городов участники смогут поклониться героям Великой Отечественной войны и возложить цветы к монументам и мемориалам. Никаких соревнований, так как дороги общего пользования. Исполнение норматива. Для примера расчет на сутки: средняя скорость - 85 километров в час, 13 часов в пути, это 1105 километров, 4-5 часа на заправки, обед, встречи, 6-7 часов на сон. Финиш на Безымянной батарее Владивостокской крепости и перемещение к месту старта третьего этапа. Возможно, будет необходим один день отдыха.

Третий этап. Спортивно-туристический. Пешком-бегом 100 километров за 24 часа по Хасанскому району Приморского края, с заходом в национальный парк "Земля леопарда". На сегодняшний день готового маршрута нет, но уже начата подготовка к его прокладке и маркировке. В дальнейшем "тропа" сможет жить самостоятельно, повышая привлекательность края для активных туристов и путешественников. Первое прохождение этапа будет группой, далее возможно индивидуальное прохождение на время и с элементами ориентирования, взятие "контрольных пунктов", маршрутизация по координатам и т.п.

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Старт первого и второго этапа проекта состоится в городе-герое Севастополе. Маршрут ралли-пробега пройдет рядом с еще двумя городами-героями - Керчью и Волгоградом и завершится в городе воинской славы Владивостоке. Прохождение всех 3-х этапов будет посвящено памяти тех, кто отдал свои жизни во имя Победы над фашизмом.

Когда запланирован старт?

Вячеслав Еремеев: Старт первого этапа (заплыва) планируется 12-13 августа (с учетом погодных условий), и в этом случае дату 175-летия РГО (18 августа) участники встретят в Красноярском крае. Завершение финального этапа по плану 24-25 августа. В процессе подготовки этапов возможны различные корректировки.

На все 3 этапа - 12 (13) суток. После завершения - сутки отдыха и последующие финишные мероприятия с приветствием и награждением участников во Владивостоке или у памятника "Героям Хасана". В финале экскурсия на самый южный остров России - Фуругельма.

В чем уникальность Вашего проекта?

Вячеслав Еремеев: Подобной связки этапов в мире еще никто не делал. Да и много ли найдется стран, по которым можно проехать 10 000 километров практически по прямой?

Таким образом, при поддержке РГО и Центра РГО в Сербии в год празднования 175-летия со дня создания Общества впервые будет открыта новая страница спортивно-туристических многоэтапных соревновательно-познавательных маршрутов. Параллельно планируем работу над созданием короткого фильма о подготовке команды, о маршрутах и интересных местах в Сербии, которые открыли и в которых побывали в процессе подготовки.

Фото: kamazmaster.ru
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Предварительный этап пройдет на территории Сербии?

Вячеслав Еремеев: Да, в мае-июне 2020 года. В рамках этого этапа участники проведут совместные тренировки и торжественно откроют туристический маршрут, объединяющий наиболее интересные ландшафтно-географические и памятно-мемориальные места в Сербии, тесно связанные с историей развития российско-сербских отношений. Также в процессе подготовки будем пробовать силы в других заплывах и забегах и небольшом мотопутешествии.

На сегодняшний день достигнута договоренность о создании оргкомитета проекта с участием Ассоциации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" и председателя попечительского совета Центра Русского географического общества в Сербии Душана Баятовича. Также в него войдут юридические и физические лица, разделяющие цели проведения мероприятия и стремящиеся раздвинуть границы привычного представления о маршрутах и возможностях их прохождения.

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