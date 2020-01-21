Среди европейских пассажиров, предпочитающих самолетам железнодорожные поездки, снова становятся популярными ночные экспрессы с комфортабельными спальными вагонами. Казалось, что в Старом Свете ночные поезда вот-вот будут считаться пережитком уходящей эпохи.

В 2014 году крупнейший немецкий перевозчик закрыл маршрут, который связывал Париж с Берлином и рядом других городов Германии. Годом ранее в Испании прекратилась продажа билетов на знаменитый поезд "Элипсос", который десятилетиями ходил между Парижем, Барселоной и Мадридом. Закрытие этих и других популярных у пассажиров маршрутов объяснялось бурным ростом лоукостеров, делавших авиапутешествие по Европе не только более скоростным, но и более дешевым.

Однако в итоге железнодорожные перевозчики пересмотрели не только ценовую политику, но и вложили немалые средства в продвижение своих услуг. В свою очередь власти ФРГ с января повысили налог на авиабилеты, при этом в два с лишним раза снизив НДС на покупку билетов железнодорожных, что привело к удешевлению поездок примерно на 10 процентов. До европейского пассажира, особенно в Германии и Австрии, доводят мысль о том, что поезд остается не только самым безопасным, но и самым экологически чистым видом транспорта, который в отличие от лайнеров "не оставляет углеродный след". Компании приобретают новейшие вагоны с различными удобствами и завлекают пассажиров возможностью увидеть в пути "красивые уголки" Старого Света.