Новый глава ФНС Даниил Егоров озвучил ключевые задачи службы

Неизбежность и комфорт - именно эти характеристики должны стать основными составляющими процесса уплаты налогов в России, заявил новый глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Его назначение стало первым кадровым решением Михаила Мишустина на посту главы правительства.

Егоров родился в Москве в 1975 году. Он окончил столичный Университет дружбы народов по специальности "юриспруденция" в 1998 году и спустя три года пришел работать в налоговые органы, где прошел путь от консультанта отдела обеспечения деятельности руководства управления Министерства по налогам и сборам (МНС) России по Москве до замруководителя Федеральной налоговой службы. На эту должность Егоров был назначен в 2011 году (Михаил Мишустин возглавил службу чуть раньше - в апреле 2010 года).

Являясь одним из ключевых заместителей Михаила Мишустина, он курировал работу контрольного блока, управлений трансфертного ценообразования, камерального и оперативного контроля. Даниил Егоров отвечал за внедрение цифровых систем, которые позволяют контролировать уплату налогов как бизнесом, включая крупнейших налогоплательщиков, так и гражданами. При его активном участии ФНС внедрила автоматизированную систему контроля за НДС - второго по значимости налога для российского бюджета, провела реформу контрольно-кассовой техники и запустила налоговый режим для самозанятых.

Даниил Егоров считает крайне важным обелить рынок

Комментируя ключевые задачи работы налоговой службы газете "Ведомости", Егоров отметил, что они заключаются не в том, чтобы собрать больше налогов, а в том, чтобы обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным. На встрече Михаила Мишустина с коллективом ФНС новый руководитель службы уточнил, что продолжит создание "незаметной налоговой", чтобы налоги можно было платить просто. Так же, как счета за телефон или услуги ЖКХ.

Взгляды Егорова и его бывшего начальника Михаила Мишустина на то, что должен представлять собой процесс уплаты налогов, очень близки. Еще в 2018 году, рассказывая о втором этапе реформы контрольно-кассовой техники, Егоров говорил о перспективе перехода на онлайн-налогообложение без налоговой отчетности, "которое снимет все непроизводственные издержки с бизнеса, чтобы он занимался своим делом, а мы - своим". Позже этот подход ФНС реализовала в системе уплаты налога на профессиональный доход самозанятыми.