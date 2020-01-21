NYT: В Boeing скрыли частичную ответственность за катастрофу в 2009 году

Американское издание New York Times обвинило аэрокосмический концерн Boeing в сознательном сокрытии фактов о своей ответственности за авиакатастрофу в Нидерландах в 2009 году. Тогда в результате крушения самолета Boeing 737 Turkish Airlines при заходе на посадку в аэропорт Амстердама погибли девять человек.

Проанализировав ряд докладов об этом происшествии, часть из которых ранее были закрыты для широкой публики, в издании пришли к выводу, что корпорация вместе с американскими официальными лицами, принимавшими участие в расследовании катастрофы, сделали все возможное, чтобы отвести внимание следователей от технических проблем самолета. Проблем, которые с большой долей вероятности привели к катастрофе.

Напомним, что по итогам расследования нидерландские специалисты большую часть вины возложили на пилотов авиалайнера. При этом в итоговом отчете прописана и определенная вина Boeing. Однако корпорации удалось сделать так, чтобы информация о ее ответственности не просочилась в СМИ и была лишена всякого внимания со стороны.

Проведенное журналистами и экспертами расследование говорит о том, что катастрофа могла произойти из-за неполадок датчика для определения высоты. Это стало причиной того, что самолет слишком резко сбросил скорость перед посадкой. Boeing, по заключению экспертов, недооценила эти риски и не предоставила пилотам соответствующих инструкций на случай неполадок в работе прибора. Кстати, разбившийся тогда самолет являлся основой для будущей серии новых лайнеров Boeing 737 MAX.

New York Times утверждает, что ответственные сотрудники Boeing совместно с американскими служащими соответствующих ведомств в конечном итоге убедили нидерландских следователей не привлекать внимание и не афишировать ситуацию вокруг неполадок датчика высоты.