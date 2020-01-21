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21.01.2020 21:15
Рубрика: Власть

Объявлен полный состав министров правительства РФ

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров правительства. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину состав нового кабинета.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В новом правительстве сохранили свои посты 12 министров. Среди них - министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев.

Кроме того, Антон Силуанов остался главой министерства финансов, при этом перестав занимать пост вице-премьера.

Дмитрий Кобылкин сохранил пост главы Минприроды, Денис Мантуров остался главой Минпромторга, Александр Козлов - министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, Дмитрий Патрушев - министром сельского хозяйства.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Названы имена вице-премьеров правительства РФ

Министром строительства и ЖКХ переназначен Владимир Якушев, главой Минтранса - Евгений Дитрих, Александр Новак - министром энергетики.

В новом кабмине РФ будут работать девять новых министров. Больше всего новые назначения коснулись социального и экономического блока.

Министром экономического развития назначен бывший глава Пермского края Максим Решетников.

Новым министром труда и социальной защиты стал замминистра финансов Антон Котяков.

Министром здравоохранения - руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Министром культуры стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

Главой Минкомсвязи назначен вице-президент Ростелекома Максут Шадаев.

Фото: youtube.com
Мишустин поставил задачи новому кабинету министров

Министром науки и высшего образования стал ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Министром просвещения - руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Новым главой Минюста назначен бывший вице-премьер Константин Чуйченко.

Новым министром спорта РФ стал глава Федерации международного студенческого спорта Олег Матыцин.

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