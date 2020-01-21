Ученые Союзного государства готовят масштабный космический проект

О надежности и эффективности совместных разработок, по его словам, свидетельствует и тот факт, что срок эксплуатации ныне действующего белорусского орбитального объекта продлен на орбите до конца будущего года. "Это означает почти двукратное превышение расчетного срока его применения и эквивалентно эксплуатации второго спутника".

Данные, полученные с околоземной орбиты, подчеркнул ученый, имеют высокую значимость для многих отраслей научных и практических знаний. Только в истекшем году, уточнил он, "заказчикам выдано более двух тысяч пакетов результатов дистанционного зондирования Земли высокого разрешения, которые суммарно покрывают площадь более 2 млн кв.км, на сумму порядка $4 млн".

В космическом секторе НАН, сообщил академик, продолжаются работы и по еще одному перспективному направлению: "малые и микроспутники и их аппаратура". На основе технологии искусственных нейронных сетей специалисты в прошлом году создали, в том числе, экспериментальный образец микромодуля оперативного распознавания, отбора и сжатия видеоинформации. Он предназначен для использования в качестве полезной нагрузки легких беспилотных летательных аппаратов и малых спутников. Его аппаратной основой являются микрокомпьютеры весом от 10 до 200 граммов.

Кооперация в космических программах налажена у белорусских ученых со многими странами мира, сообщил Гусаков. Многослойные электромагнитные экраны, изготовленные в Минске, обеспечивают, например, электромагнитную совместимость приборов внутри научного комплекса японского космического аппарата, отправленного два года назад на орбиту для исследований Меркурия, добавил ученый. Как уже сообщал "СОЮЗ", минские ученые участвуют в международном космическом проекте по исследованию самой близкой к Солнцу планеты совместно с Институтом космических исследований Российской академии наук.