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21.01.2020 11:37
Рубрика: Власть

ОНФ призвал Росмолодежь блокировать сайты по продаже снюса и насвая

Текст: Ксения Воронцова

Общероссийский народный фронт призывает Федеральное агентство по делам молодежи блокировать сайты, на которых продают снюс и насвай, сообщает пресс-служба ОНФ.

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Специалисты ОНФ провели мониторинг и выявили 100 интернет-страниц, где демонстрируются некурительные табачные изделия от различных производителей, указаны цены и есть возможность их заказать.

В ОНФ отмечают, что Росмолодежь наделена полномочиями блокировать во внесудебном порядке сайты, на которых размещена информация, направленная на склонение несовершеннолетних к противоправным действиям.

"Сайты, предлагающие приобрести снюс или насвай, фактически распространяют информацию, побуждающую детей совершать противоправные действия, которые очевидно представляют угрозу их здоровью. Просим рассмотреть возможность и организовать работу Росмолодежи по ограничению доступа к таким интернет-страницам", - приводит пресс-служба слова сопредседателя Центрального штаба, президента НИИ неотложной детской хирургии Леонида Рошаля.

Соответствующее обращение ОНФ направил главе Федерального агентства по делам молодежи Александру Бугаеву.

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