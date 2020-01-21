ОНФ призвал Росмолодежь блокировать сайты по продаже снюса и насвая

Общероссийский народный фронт призывает Федеральное агентство по делам молодежи блокировать сайты, на которых продают снюс и насвай, сообщает пресс-служба ОНФ.

Специалисты ОНФ провели мониторинг и выявили 100 интернет-страниц, где демонстрируются некурительные табачные изделия от различных производителей, указаны цены и есть возможность их заказать.

В ОНФ отмечают, что Росмолодежь наделена полномочиями блокировать во внесудебном порядке сайты, на которых размещена информация, направленная на склонение несовершеннолетних к противоправным действиям.

"Сайты, предлагающие приобрести снюс или насвай, фактически распространяют информацию, побуждающую детей совершать противоправные действия, которые очевидно представляют угрозу их здоровью. Просим рассмотреть возможность и организовать работу Росмолодежи по ограничению доступа к таким интернет-страницам", - приводит пресс-служба слова сопредседателя Центрального штаба, президента НИИ неотложной детской хирургии Леонида Рошаля.

Соответствующее обращение ОНФ направил главе Федерального агентства по делам молодежи Александру Бугаеву.