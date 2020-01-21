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21.01.2020 19:11
Рубрика: В мире

Пятилетка трезвости

В ряде районов Ибицы и Майорки вводят "сухой закон" для отдыхающих
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Власти Испании решили кардинально изменить имидж двух главных курортов страны: островов Ибица и Майорка. Согласно новым правилам, алкоголь здесь можно будет купить теперь только с 8 утра до 9.30 вечера. Кроме того, под запрет попадут реклама выпивки, уличные автоматы с алкоголем и даже вечеринки на яхтах - в общем, все, чем острова и завоевали свою популярность. "Наверху" объясняют: пора приучать туристов к вежливости и отучать от неконтролируемого пьянства.
Туристов на Ибице и Майорке теперь будут штрафовать за пьянство на отдыхе. Фото: Alessandro Biascioli / istock Туристов на Ибице и Майорке теперь будут штрафовать за пьянство на отдыхе. Фото: Alessandro Biascioli / istock
Туристов на Ибице и Майорке теперь будут штрафовать за пьянство на отдыхе. Фото: Alessandro Biascioli / istock

Новые меры, которые вводятся на следующие пять лет, затронут пока только три туристические зоны: Эль Ареналь и Магалуф на Майорке, а также Сан-Антонио на Ибице. В этих местах теперь будет запрещено рекламировать и проводить барные туры, а также организовывать "счастливые часы", когда цены на алкоголь ниже, чем обычно. Вне закона останутся бесплатные бары и увеселительные яхты, которым нельзя будет забирать или высаживать гостей на территории обозначенных зон. Достанется и режиму "все включено": теперь отели должны ввести ограничения на количество напитков, которые отдыхающие могут купить в их барах и ресторанах.

Фото: REUTERS
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Кроме того, под строжайшим запретом окажется одно из самых любимых "развлечений" отдыхающих на здешних курортах - прыжки с балконов, в основном в бассейн. Это особенно беспокоит местные власти, поскольку порой нетрезвые "прыгуны" получают серьезные травмы и даже погибают. Теперь же за попытку использовать балкон как вышку для прыжков гостей будут выдворять из отеля, а сам отель серьезно штрафовать.

Кстати о штрафах: их разделили на три группы в зависимости от тяжести нарушения. Если речь идет о "незначительном" проступке, то размер штрафа за него варьируется от тысячи до шести тысяч евро. Далее идет категория "серьезных преступлений", штрафы за которые начинаются от 6 001 евро и заканчиваются 60 000 евро. В эту категорию могут попасть, например, отказы отелей выселить гостя, нарушающего правила, или его несвоевременное выселение. Третья группа штрафов предназначена для "очень серьезных преступлений", и их максимальный порог - 600 000 евро. Столько могут принудить выплатить, к примеру, те заведения, которые будут продавать алкоголь в неположенные часы. Более того, если нарушение будет признано особо тяжким, то заведение могут закрыть на срок до трех лет.

Мировая, да и испанская общественность встретила новости об изменениях двояко. По мнению Жозе Тирадо, президента Ассоциации туристических услуг и бизнеса Майорки, нововведения являются "преувеличенными и непропорциональными". Молодежь же в соцсетях в основном задается вопросом: "Что там теперь делать?", настаивая, что Ибица и Майорка пользуются популярностью именно за возможности для отдыха "нецивилизованным" способом. Однако нашлось и немало тех, кто напомнил о других "положительных качествах" островов. Они, например, являются площадкой для большого количества крупных музыкальных мероприятий, куда стекаются меломаны со всего мира.

Прямая речь

"РГ" не удалось связаться с теми отелями, которых коснулись ограничения, чтобы получить у их работников комментарий. Эти гостиницы оказались закрытыми на зиму и первых клиентов примут только в апреле-мае. В других местечках опция "все включено" - большая редкость. На стойке регистрации нескольких гостиниц из Ареналя, Санта-Понса, что на Майорке, с облегчением сказали, что их введенные правительством Балеарских островов ограничения "не коснулись и вряд ли коснутся в будущем". Пьяные туристы там большая редкость, за алкогольными возлияниями на Балеары приезжают в большинстве случаев именно в Магалуф на Майорке или Сан-Антонио на Ибице. Именно туда стремится молодежь со всей Европы, оставляя другие курорты островов тем, кто предпочитает спокойный отдых.

Подготовил Юрий Когалов

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