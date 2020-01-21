Новости

Захарова: Премьер-министр Польши убил в себе человека 21:46
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе 21:36
Трутнев сохранил пост вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке 21:23
Якушев назначен министром строительства и ЖКХ 21:08
Для чего в СГ формируют стандарты обработки космической информации 21:05
Ананидзе может продолжить карьеру в АЕКе или "Анортосисе" 20:58
Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев 20:52
Козлов сохранил пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 20:49
Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства 20:45
Евгений Дитрих сохранил пост министра транспорта РФ 20:45
Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников 20:44
Владимир Колокольцев сохранил пост главы МВД РФ 20:42
Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты 20:39
Путин назначил Григоренко вице-премьером - главой аппарата правительства 20:34
Мантуров сохранил пост министра промышленности и торговли РФ 20:34
Министром юстиции РФ назначен Константин Чуйченко 20:30
Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ 20:30
Министром просвещения назначен Сергей Кравцов 20:28
Сергей Шойгу сохранил пост министра обороны РФ 20:28
Олег Матыцин назначен министром спорта РФ 20:24
Минздрав возглавил Михаил Мурашко 20:18
Сергей Лавров сохранил пост главы МИД РФ 20:18
Оверчук, Абрамченко и Чернышенко назначены вице-премьерами РФ 20:18
Марат Хуснуллин назначен заместителем председателя правительства 20:15
Голикова и Борисов сохранили посты вице-премьеров 20:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 20:50
Рубрика: Общество

Нет любви без жертвы

Патриарх Кирилл - о сбережении народа и о том, как подтолкнуть родителей к многочадству
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Неделя № 12(8066)
В этом году свое традиционное рождественское интервью Патриарх Кирилл дал телеканалу "Россия 1". Мы публикуем выдержки из ответов Святейшего.
Патриарх Кирилл: Нам необходимо принять закон о многодетных семьях... Фото: Марина Волосевич Патриарх Кирилл: Нам необходимо принять закон о многодетных семьях... Фото: Марина Волосевич
Патриарх Кирилл: Нам необходимо принять закон о многодетных семьях... Фото: Марина Волосевич

Мы нуждаемся в увеличении количества нашего народа

- Уже пару лет назад я, выступая в нашем парламенте, сказал о том, что необходимо принять закон о многодетных семьях... [В нем] должен быть прописан статус многодетных семей. Должны быть обозначены параметры поддержки многодетных семей, определенные льготы. Все знают хорошо, что мы категорически нуждаемся в увеличении количества нашего народа, в том, чтобы население выросло. Но не растет население, если в семье один ребенок; даже два ребенка в семье выводят лишь на нулевую отметку. Значит, как минимум три ребенка. А для того чтобы подтолкнуть родителей к многочадству, нужно в первую очередь сделать шаги со стороны государства. Нужно принять законы, которые бы поддерживали такие семьи. Нужны непременно льготы, нужно поду­мать, чем должна заниматься женщина, у которой много детей: должна ли она продолжать работать или ей можно как-то доплачивать за то, что она перестает сама зарабатывать деньги, отдавая здоровье и время своему ребенку, а значит, совершая очень важное дело с точки зрения государственной пользы. Вот если бы нам удалось сдвинуть с места закон о многодетных семьях, то, думаю, в какой-то степени это подвигло бы наших людей к тому, чтобы заводить не только одного, двух, трех, но и больше детей.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Праздник Крещения: что можно, а что нельзя делать со святой водой

При помощи милиционера не вернешь любовь

- Само понятие "семейно-бытовое насилие" - это нечто заимствованное со стороны, из-за рубежа. Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах. Моя точка зрения такова: в первую очередь мы должны защищать семью. Всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе большие негативные последствия. Ведь и в советское время мы проходили через нечто подобное: были различные домовые комитеты, партийные организации, активное участие участковых. Но разве все эти хорошо организованные инициативы помогали восстановить любовь в семье? Помогали снимать открытые конфликты, которые чаще всего заканчивались разводами и несчастьем? При помощи милиционера, при помощи общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами. Поэтому корень проблемы лежит не вовне, а внутри, в той самой сфере, которой занимается Церковь. Одна из задач Церкви и заключается в том, чтобы укрепить в сердце человека любовь, будь он женатый или неженатый. Особенно важно, конечно, укрепить любовь в сердцах супругов. И ведь мы обращаемся с очень простым посланием: для того чтобы любить другого, нужно другому что-то отдавать от себя. Нет любви без жертвы… Может ли в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу, жить интересами друг друга, произойти физическое насилие? Абсолютно невозможно!

Прямая речь

Школа благочестия

"Семья - это школа благочестия, школа мудрости, школа жизни. Общаться с людьми, даже с близкими по плоти, постоянно, нередко в достаточно ограниченном пространстве современных квартир, - это дело очень непростое. В семье оттачиваются все наши добродетели и одновременно обнажаются все наши слабости, если мы удерживаемся от гнева, от осуждения в публичном пространстве, опасаясь навлечь на себя гнев людей, незнакомых или малознакомых, то в общении с близкими мы себя почти что не сдерживаем, мы такие, какие мы есть. И поэтому нередко семейная жизнь омрачается скорбями, и гневом, и не воздержанностью, и многими другими проявлениями нашей слабой человеческой природы, - сказал Патриарх Кирилл на одной из литургий. - Если человек научил себя общению с ближними, то это означает, что он очень многое в себе самом преодолел: эгоизм и склонность игнорировать интересы и желания других людей, и многое другое, что разрушает человеческие отношения".

Общество Религия

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников
Захарова: Премьер-министр Польши убил в себе человека
Минздрав возглавил Михаил Мурашко
Сергей Лавров сохранил пост главы МИД РФ
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных