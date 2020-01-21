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21.01.2020 16:35
Рубрика: В мире

Премьер Польши заявил, что концлагерь Аушвиц мог бы быть освобожден раньше

Текст: Ариадна Рокоссовская
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в статье в европейском издании Politico, что концлагерь Аушвиц-Биркенау мог быть освобожден на полгода раньше, но "советская армия встала в 200 километрах от Аушвиц, а наступление было задержано". Это не первое антиисторическое "открытие" польских властей. Пять лет назад тогда еще глава МИД Польши Гжегож Схетына сделал схожее по абсурдности заявление, что Аушвиц освобождали этнические украинцы.
Фото: Алекс Панциков/РИА Новости Фото: Алекс Панциков/РИА Новости
Фото: Алекс Панциков/РИА Новости

В статью Матеуша Моравецкого в Politico, в которой он пытается "перекричать" высказывания российских политиков об истории Второй Мировой войны, вошли все утверждения польских властей, которые появлялись в последние месяцы в официальных заявлениях и публикациях СМИ. Но было в ней и кое-что новое. "Хотя Красная Армия в конечном счете освободила Аушвиц, лагерь мог быть освобожден на полгода раньше. Летом 1944 года советская армия встала в 200 километрах от Аушвиц, а наступление было задержано, предоставляя немцам время на отход и организацию маршей смерти до января 1945 года", - написал премьер Польши. Это, пожалуй, первый случай, когда польский государственный чиновник такого уровня в здравом уме и трезвой памяти замахнулся в своих заявлениях и на освобождение созданного нацистами на территории оккупированной Польши лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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К сожалению, прежде чем написать эти слова, Моравецкий не поинтересовался, чем именно занималась Красная армия в эти полгода. А если бы он или его советники перед тем, как писать статьи в мировые СМИ, решили ознакомиться с историей Второй Мировой войны, они узнали бы, что, "стоя" в 200 километрах от Аушвиц, войска 1-го Украинского фронта закончили Львовско-Сандомирскую операцию, в ходе которой были освобождены такие польские города, как Перемышль, Жешув, Сандомир, а также приняли участие в Карпатско-Дуклинской операции, успехи в которой, как вспоминал в своей книге "Записки командующего фронтом" маршал Иван Конев, "нам достались дорогой ценой".

Напомним, что концлагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской наступательной операции советских войск, проводимой с 12 января по 3 февраля 1945 года с целью разгрома немецкой группы армий "А", завершения освобождения Польши и создания благоприятных условий для нанесения решающего удара на столицу Германии - Берлин. Подготовка советских войск к операции началась осенью 1944 года, были осуществлены крупные перегруппировки воинских соединений. В книге командующего 1-м Украинским фронтом маршала Конева "Сорок пятый" говорится о масштабах этой подготовки: "Прежде всего нам предстояло создать сильную ударную группировку на западном берегу Вислы, на так называемом сандомирском плацдарме. По замыслу, именно с этого плацдарма мы должны были прорвать хорошо организованную, прочную оборону противника. К тому времени сандомирский плацдарм был самым мощным из всех наших плацдармов на Висле; он имел по фронту около семидесяти пяти километров и до шестидесяти километров в глубину. Это давало нам возможность разместить там довольно крупные силы. Немцы, разумеется, понимали значение плацдарма и на протяжении длительного времени активно стремились спихнуть нас с него. При этом использовались весьма внушительные танковые силы".

Установлены имена тысяч заключенных концлагеря "Аушвиц-Биркенау"

Конев, войска под командованием которого и освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау, писал, что "война состоит не из одних сражений и боев. В ней есть и паузы между операциями. Содержание так называемых оперативных пауз (и то, что сделано во время них, и то, что осталось несделанным) во многом определяет исход боевых действий". Среди примеров того, что делалось в ноябре-декабре 1944 года, когда, по мнению польского премьера Моравецкого, "наступление было задержано", командующий фронтом перечислил: "На плацдарме было отрыто полторы тысячи километров траншей и ходов сообщения; построено тысяча сто шестьдесят командных и наблюдательных пунктов; подготовлено одиннадцать тысяч артиллерийских и минометных позиций, десять тысяч землянок и разного рода укрытий для войск; проложено заново и приведено в порядок больше двух тысяч километров автомобильных дорог в расчете на то, чтобы к началу наступления на каждую Дивизию и каждую танковую бригаду имелось по две дороги. Это позволяло избежать пробок. Кроме того, инженерные войска навели через Вислу тридцать мостов и организовали три паромные переправы большой грузоподъемности. К этому стоит добавить, что для предполагавшегося нами маскировочного маневра инженерные войска изготовили четыреста макетов танков, пятьсот макетов автомашин и тысячу макетов орудий".

Фото: Куксин Сергей/РГ
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Свой опус об освобождении концлагеря Аушвиц Моравецкий закончил умозаключением: "спасение евреев никогда не было приоритетом Сталина и Красной армии". Но за время существования этого концентрационного лагеря там содержались около 200 тысяч евреев, 150 тысяч поляков, 23 тысячи цыган, 12 тысяч советских военнопленных и 25 тысяч узников других национальностей. Напомним, что оставить Аушвиц нацистам было приказано 17 января 1945 года. Скрывая следы преступлений, они взорвали газовые камеры и крематории, уничтожили документацию и угнали на запад более 58 тысяч узников, оставив в лагере около 7 тысяч тяжелобольных заключенных. В последнем "марше смерти" погибли до 15 тысяч заключенных. В это время Красная армия освобождала Варшаву, Краков. Советские войска с боями продвигались по территории Польши. Им противостояла немецкая группа армий "Центр", в которую входили 30 дивизий, две бригады и 50 отдельных батальонов - всего до 560 тысяч солдат и офицеров, около пяти тысяч орудий и минометов, 1220 танков и штурмовых орудий, действия которых с воздуха поддерживали 630 боевых самолетов 6-го воздушного флота. Немецкое командование подготовило между Вислой и Одером семь оборонительных рубежей, эшелонированных на 300-500 километров. Первый - Вислинский оборонительный рубеж состоял из четырех полос общей глубиной от 30 до 70 километров. Также были подготовлены к длительной защите города и крепости: Модлин, Варшава, Радом, Краков, Лодзь, Познань, Бреслау (нынешний Вроцлав) и другие. Всего в ходе боев за освобождение этой страны погибло около 600 тысяч советских военнослужащих.

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