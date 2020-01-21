Премьер Польши заявил, что концлагерь Аушвиц мог бы быть освобожден раньше

В статью Матеуша Моравецкого в Politico, в которой он пытается "перекричать" высказывания российских политиков об истории Второй Мировой войны, вошли все утверждения польских властей, которые появлялись в последние месяцы в официальных заявлениях и публикациях СМИ. Но было в ней и кое-что новое. "Хотя Красная Армия в конечном счете освободила Аушвиц, лагерь мог быть освобожден на полгода раньше. Летом 1944 года советская армия встала в 200 километрах от Аушвиц, а наступление было задержано, предоставляя немцам время на отход и организацию маршей смерти до января 1945 года", - написал премьер Польши. Это, пожалуй, первый случай, когда польский государственный чиновник такого уровня в здравом уме и трезвой памяти замахнулся в своих заявлениях и на освобождение созданного нацистами на территории оккупированной Польши лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау.

К сожалению, прежде чем написать эти слова, Моравецкий не поинтересовался, чем именно занималась Красная армия в эти полгода. А если бы он или его советники перед тем, как писать статьи в мировые СМИ, решили ознакомиться с историей Второй Мировой войны, они узнали бы, что, "стоя" в 200 километрах от Аушвиц, войска 1-го Украинского фронта закончили Львовско-Сандомирскую операцию, в ходе которой были освобождены такие польские города, как Перемышль, Жешув, Сандомир, а также приняли участие в Карпатско-Дуклинской операции, успехи в которой, как вспоминал в своей книге "Записки командующего фронтом" маршал Иван Конев, "нам достались дорогой ценой".

Напомним, что концлагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской наступательной операции советских войск, проводимой с 12 января по 3 февраля 1945 года с целью разгрома немецкой группы армий "А", завершения освобождения Польши и создания благоприятных условий для нанесения решающего удара на столицу Германии - Берлин. Подготовка советских войск к операции началась осенью 1944 года, были осуществлены крупные перегруппировки воинских соединений. В книге командующего 1-м Украинским фронтом маршала Конева "Сорок пятый" говорится о масштабах этой подготовки: "Прежде всего нам предстояло создать сильную ударную группировку на западном берегу Вислы, на так называемом сандомирском плацдарме. По замыслу, именно с этого плацдарма мы должны были прорвать хорошо организованную, прочную оборону противника. К тому времени сандомирский плацдарм был самым мощным из всех наших плацдармов на Висле; он имел по фронту около семидесяти пяти километров и до шестидесяти километров в глубину. Это давало нам возможность разместить там довольно крупные силы. Немцы, разумеется, понимали значение плацдарма и на протяжении длительного времени активно стремились спихнуть нас с него. При этом использовались весьма внушительные танковые силы".

Конев, войска под командованием которого и освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау, писал, что "война состоит не из одних сражений и боев. В ней есть и паузы между операциями. Содержание так называемых оперативных пауз (и то, что сделано во время них, и то, что осталось несделанным) во многом определяет исход боевых действий". Среди примеров того, что делалось в ноябре-декабре 1944 года, когда, по мнению польского премьера Моравецкого, "наступление было задержано", командующий фронтом перечислил: "На плацдарме было отрыто полторы тысячи километров траншей и ходов сообщения; построено тысяча сто шестьдесят командных и наблюдательных пунктов; подготовлено одиннадцать тысяч артиллерийских и минометных позиций, десять тысяч землянок и разного рода укрытий для войск; проложено заново и приведено в порядок больше двух тысяч километров автомобильных дорог в расчете на то, чтобы к началу наступления на каждую Дивизию и каждую танковую бригаду имелось по две дороги. Это позволяло избежать пробок. Кроме того, инженерные войска навели через Вислу тридцать мостов и организовали три паромные переправы большой грузоподъемности. К этому стоит добавить, что для предполагавшегося нами маскировочного маневра инженерные войска изготовили четыреста макетов танков, пятьсот макетов автомашин и тысячу макетов орудий".

Свой опус об освобождении концлагеря Аушвиц Моравецкий закончил умозаключением: "спасение евреев никогда не было приоритетом Сталина и Красной армии". Но за время существования этого концентрационного лагеря там содержались около 200 тысяч евреев, 150 тысяч поляков, 23 тысячи цыган, 12 тысяч советских военнопленных и 25 тысяч узников других национальностей. Напомним, что оставить Аушвиц нацистам было приказано 17 января 1945 года. Скрывая следы преступлений, они взорвали газовые камеры и крематории, уничтожили документацию и угнали на запад более 58 тысяч узников, оставив в лагере около 7 тысяч тяжелобольных заключенных. В последнем "марше смерти" погибли до 15 тысяч заключенных. В это время Красная армия освобождала Варшаву, Краков. Советские войска с боями продвигались по территории Польши. Им противостояла немецкая группа армий "Центр", в которую входили 30 дивизий, две бригады и 50 отдельных батальонов - всего до 560 тысяч солдат и офицеров, около пяти тысяч орудий и минометов, 1220 танков и штурмовых орудий, действия которых с воздуха поддерживали 630 боевых самолетов 6-го воздушного флота. Немецкое командование подготовило между Вислой и Одером семь оборонительных рубежей, эшелонированных на 300-500 километров. Первый - Вислинский оборонительный рубеж состоял из четырех полос общей глубиной от 30 до 70 километров. Также были подготовлены к длительной защите города и крепости: Модлин, Варшава, Радом, Краков, Лодзь, Познань, Бреслау (нынешний Вроцлав) и другие. Всего в ходе боев за освобождение этой страны погибло около 600 тысяч советских военнослужащих.