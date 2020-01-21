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21.01.2020 21:51
Рубрика: Власть

Президент ФПА назвал главу Минюста сильной фигурой в системе госвласти

Текст: Владислав Куликов

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко заявил, что назначение Константина Чуйченко министром юстиции - отрадное событие по нескольким причинам.

"Прежде всего, он сильная фигура в системе государственной власти, к тому же имеющий разносторонний профессиональный опыт, - сказал президент ФПА. - Господин Чуйченко в предыдущей должности продемонстрировал глубокое понимание проблем в сфере юстиции и, что наиболее ценно, готовность их решать. Надеемся, что многое из того, что беспокоит российских адвокатов, прежде всего, это судьба Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, а также те поручения в отношении адвокатуры, которые были даны Правительством РФ пару месяцев назад, будут разрешены при активной поддержке Константина Анатольевича Чуйченко".

Фото: AlexLinch / iStock
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Напомним, сегодня Константин Чуйченко был назначен министром юстиции России. Минюст России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, регистрации некоммерческих организаций, адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния и т.п. В ведении Министерства юстиции в настоящее время находятся Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба судебных приставов.

Кроме этого, в структуру Минюста России входит аппарат Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека.

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