Президент ФПА назвал главу Минюста сильной фигурой в системе госвласти

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко заявил, что назначение Константина Чуйченко министром юстиции - отрадное событие по нескольким причинам.

"Прежде всего, он сильная фигура в системе государственной власти, к тому же имеющий разносторонний профессиональный опыт, - сказал президент ФПА. - Господин Чуйченко в предыдущей должности продемонстрировал глубокое понимание проблем в сфере юстиции и, что наиболее ценно, готовность их решать. Надеемся, что многое из того, что беспокоит российских адвокатов, прежде всего, это судьба Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, а также те поручения в отношении адвокатуры, которые были даны Правительством РФ пару месяцев назад, будут разрешены при активной поддержке Константина Анатольевича Чуйченко".

Напомним, сегодня Константин Чуйченко был назначен министром юстиции России. Минюст России осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, регистрации некоммерческих организаций, адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния и т.п. В ведении Министерства юстиции в настоящее время находятся Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба судебных приставов.

Кроме этого, в структуру Минюста России входит аппарат Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека.