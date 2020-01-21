Новости

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства 22:56
В США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом 22:54
Строительный комплекс Москвы возглавил Андрей Бочкарев 22:32
Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов 22:29
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности 22:21
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в "Сочи" 21:59
Приравнивание СССР к нацистской Германии могут запретить 21:57
Президент ФПА назвал главу Минюста сильной фигурой в системе госвласти 21:51
ЦБ предписал банкам упростить содержание ипотечных договоров 21:49
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе 21:36
Трутнев сохранил пост вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке 21:23
Якушев назначен министром строительства и ЖКХ 21:08
Для чего в СГ формируют стандарты обработки космической информации 21:05
Ананидзе может продолжить карьеру в АЕКе или "Анортосисе" 20:58
Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев 20:52
Козлов сохранил пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 20:49
Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства 20:45
Евгений Дитрих сохранил пост министра транспорта РФ 20:45
Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников 20:44
Владимир Колокольцев сохранил пост главы МВД РФ 20:42
Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты 20:39
Путин назначил Григоренко вице-премьером - главой аппарата правительства 20:34
Мантуров сохранил пост министра промышленности и торговли РФ 20:34
Министром юстиции РФ назначен Константин Чуйченко 20:30
Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ 20:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 21:57
Рубрика: Власть

Приравнивание СССР к нацистской Германии могут запретить

Текст: Татьяна Замахина

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила с инициативой о запрете приравнивания СССР к нацистской Германии. При этом "отсечь свободу мысли и слова", запрещать научные исследования, никто не собирается, подчеркнула парламентарий.

- Это не законопроект, - пояснила председатель комитета на его заседании, - а просто идея, которую я предлагаю рассмотреть со всех сторон.

Фото: kinopoisk.ru
Нацистскую символику разрешили демонстрировать при условии осуждения нацизма

Особенно актуальной, по ее словам, инициатива стала после речи спикера Госдумы Вячеслава Володина на открытии весенней сессии. Глава нижней палаты, напомнила Ямпольская, говорил о необходимости сбережения исторической памяти. При этом он назвал комитет по культуре в числе тех, которые должны сделать этот вопрос приоритетным в своей работе.

Парламентарий напомнила коллегам о попытках в Европе (особенно в Польше) дезавуировать Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Новую норму, по мнению Ямпольской, можно было бы внести в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Приблизительный текст, по ее мнению, мог бы быть следующим: "Запрещаются публичные высказывания или публикации, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси".

Ямпольская пояснила, что формулировка после всестороннего обсуждения может стать более выверенной.

Глава комитета подчеркнула, что "речь идет не о том, чтобы ударить топором и отсечь свободу мысли и слова". Никто не собирается "запрещать научные исследования, дискуссии, публикацию исторических книг".

- Важно, чтобы в публичном медийном поле действительно не приравнивали нацистов и Красную армию, - заявила депутат.

Большинство парламентариев пришли к выводу, что инициатива, обеспечивающая сохранение исторической памяти, необходима, сообщили в пресс-службе комитета. В ближайшее время на его площадке планируют собрать экспертов, военных историков, юристов и обсудить с ними имеющиеся наработки.

- Каждое слово должно быть взвешенным, чтобы наша инициатива не мешала историческим исследованиям и уважительным дискуссиям, но пресекала спекуляции на данной теме, - подвела итог обсуждения Елена Ямпольская.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Формирование нового правительства России
Захарова: Премьер-министр Польши убил в себе человека
Ростуризм разъяснил степень опасности поездок в Китай
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте