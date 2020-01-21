Приравнивание СССР к нацистской Германии могут запретить

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила с инициативой о запрете приравнивания СССР к нацистской Германии. При этом "отсечь свободу мысли и слова", запрещать научные исследования, никто не собирается, подчеркнула парламентарий.

- Это не законопроект, - пояснила председатель комитета на его заседании, - а просто идея, которую я предлагаю рассмотреть со всех сторон.

Особенно актуальной, по ее словам, инициатива стала после речи спикера Госдумы Вячеслава Володина на открытии весенней сессии. Глава нижней палаты, напомнила Ямпольская, говорил о необходимости сбережения исторической памяти. При этом он назвал комитет по культуре в числе тех, которые должны сделать этот вопрос приоритетным в своей работе.

Парламентарий напомнила коллегам о попытках в Европе (особенно в Польше) дезавуировать Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Новую норму, по мнению Ямпольской, можно было бы внести в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Приблизительный текст, по ее мнению, мог бы быть следующим: "Запрещаются публичные высказывания или публикации, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси".

Ямпольская пояснила, что формулировка после всестороннего обсуждения может стать более выверенной.

Глава комитета подчеркнула, что "речь идет не о том, чтобы ударить топором и отсечь свободу мысли и слова". Никто не собирается "запрещать научные исследования, дискуссии, публикацию исторических книг".

- Важно, чтобы в публичном медийном поле действительно не приравнивали нацистов и Красную армию, - заявила депутат.

Большинство парламентариев пришли к выводу, что инициатива, обеспечивающая сохранение исторической памяти, необходима, сообщили в пресс-службе комитета. В ближайшее время на его площадке планируют собрать экспертов, военных историков, юристов и обсудить с ними имеющиеся наработки.

- Каждое слово должно быть взвешенным, чтобы наша инициатива не мешала историческим исследованиям и уважительным дискуссиям, но пресекала спекуляции на данной теме, - подвела итог обсуждения Елена Ямпольская.