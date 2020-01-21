Проект о праве детей на жилье при разводе родителей прошел второе чтение

Документ направлен на обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей.

Семейный кодекс, пояснили в кабмине, уже позволяет привлечь каждого из родителей к оплате дополнительных расходов на ребенка сверх суммы алиментов. Однако в статье семейного кодекса конкретно указаны лишь обстоятельства, связанные со здоровьем ребенка. В результате, согласно пояснительной записке, суды трактуют это положение как возмещение расходов на лечение и реабилитацию ребенка.

В случае принятия закона в перечень обстоятельств для дополнительных выплат со стороны родителя будет включено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать адекватное решение. В результате можно будет привлекать обоих родителей после развода к расходам по обеспечению ребенка жильем.