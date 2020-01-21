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21.01.2020 17:46
Рубрика: Власть

Профильный комитет ГД одобрил в первом чтении поправки к Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. Согласно тексту решения, комитет предлагает рассмотреть законопроект на заседании Госдумы 23 января.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Поправки, как напомнили в комитете, были предложены главой государства в обеспечение предложений, озвученных в Послании Федеральному Собранию.

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что проект закона не затрагивает фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривает изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона.

Проектом предлагаются изменения в положения двадцати двух статей глав 3-8 Конституции. За одобрение закона должны проголосовать как минимум две трети депутатов Государственной Думы и три четверти членов Совета Федерации. Вступление в силу закона предусмотрено после его одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.

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Павел Крашенинников сообщил, что после одобрения проекта Госдумой в первом чтении, будут предлагаться поправки, которые уже сейчас готовятся в рамках созданной президентом рабочей группы (депутат является ее сопредседателем). При этом принимаются, рассматриваются и обобщаются как предложения, поступающие от граждан, так и поправки членов рабочей группы.

Ко второму чтению, рассказал глава комитета, будут выработаны положения о порядке проведения общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию. Оно должно пройти после одобрения закона парламентом, но до подписания президентом. К участию в подготовке голосования по инициативе рабочей группы будут привлечены специалисты Центральной избирательной комиссии.

- Текст законопроекта является отправной точкой для дальнейших обсуждений и подготовки поправок ко второму чтению, с учетом поступающих предложений, - отметил Крашенинников.

Фото: istock
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Госдума может рассмотреть президентский законопроект во втором - основном - чтении в середине февраля, сообщил он позже журналистам. "Мы предложили 15 дней для поправок. 15 дней отсчитываются с первого чтения", - сказал депутат. Отвечая на вопрос о том, успеет ли Дума принять законопроект в весеннюю сессию, он ответил: "Надеюсь, что да".

В заключении профильного комитета отмечены вопросы, требующие дополнительной проработки ко второму чтению, заявил Павел Крашенинников.

"Требует дополнительного обсуждения вопрос о возможности вынесения Госдумой вотума недоверия членам кабмина", - сказал он.

Также он считает, что проработки требует и ситуация, при которой Госдума не утвердит представленные президентом кандидатуры премьера или федеральных министров.

Будут обсуждаться и другие идеи. В ходе дискуссии на комитете его глава поддержал предложение о распространении нормы из президентского законопроекта о недопустимости второго гражданства и вида на жительство других стран на прокуроров.

"Думаю, надо распространять и на прокуроров, и на других лиц, это вполне нормально", - сказал он.

Госдума, кроме того, может обсудить вопрос о введении понятия "сенатор" в ходе второго чтения президентского законопроекта.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Напомним, что предлагается в редакции, готовой к рассмотрению в первом чтении. Нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. При этом верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.

Президент также предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности. Кроме того, предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Законопроектом главы государства предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

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