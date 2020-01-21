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21.01.2020 20:36
Рубрика: Власть

Путин лично поздравил новый кабмин с назначением

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин встретился в Доме правительства с новым составом кабинета министров и поздравил всех с высокими назначениями, пожелав успехов в работе. Встреча продлилась несколько минут.

"Уверен, что это в жизни каждого из вас будет серьезным испытанием и серьезным событием", - подчеркнул Владимир Путин. "В вашем успехе заинтересованы не только вы, не только мы, кто здесь сейчас находится, в этом зале, - вся страна в этом заинтересована", - добавил он.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Глава государства отметил заслуги предыдущего состава правительства: оно очень много сделало, чтобы создать базу для дальнейшего развития. Прежде всего, созданы очень хорошие макроэкономические условия. "Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере", - подчеркнул он.

"Все, что добыто непосильным трудом, скажем так, с небольшой иронией, но тем не менее, это правда, должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы, для того, чтобы эти были достигнуты. Имею в виду национальные проекты", - заявил Путин. Предыдущее правительство очень много над этим работало и это дееспособные инструменты и достойные цели, считает он. "У вас есть все, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа", - обратился он к новому кабмину.

Важнейшей задачей президент назвал повышение благосостояния граждан и укрепление государственности и позиций России в мире. "Все это абсолютно достижимые цели", - убежден он.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил главу государства за доверие его команде. "Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить". Сразу после встречи с президентом он решил провести заседание правительства, чтобы обсудить меры по реализации Послания Федеральному Собранию. "Надеемся, что оправдаем и ваши ожидания, и ожидания наших людей", - заключил он.

"Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но, в то же время, очень большое обновление", - отметил глава государства.

Владимир Путин уверен, что министрам правительства Михаила Мишустина удастся выйти "на самые высокие и самые достойные показатели".

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