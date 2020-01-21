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21.01.2020 20:34
Рубрика: Власть

Путин назначил Григоренко вице-премьером - главой аппарата правительства

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: ФНС РФ Фото: ФНС РФ
Фото: ФНС РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя правительства - главой Аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Ранее он занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Первым вице-премьером в новом правительстве стал Андрей Белоусов

Дмитрий Юрьевич Григоренко родился 14 июля 1978 года в г. Нижневартовске Тюменской области.

В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности юриспруденция и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности финансы и кредит.

С октября 2000 года работал в налоговых органах. Прошел путь от специалиста 1 категории ИМНС России № 4 г. по г. Краснодару до заместителя руководителя Федеральной налоговой службы - на эту должность Григоренко был назначен в 2013 году, через три года после того, как ведомство возглавил Михаил Мишустин.

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