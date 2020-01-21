Путин предложил Чайке занять должность полпреда в СКФО

Президент России Владимир Путин предложил Юрию Чайке, ранее занимавшему должность генпрокурора, пост полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Об этом стало известно по итогам встречи главы государства с Юрием Чайкой и Игорем Красновым, предложенным президентом на пост генпрокурора.

Путин обратил внимание Чайки, что в СКФО сохраняются проблемы в соцсфере, с коррупцией и терроризмом.

Указ о назначении пока не подписан, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сейчас должность полпреда в СКФО занимает Александр Матовников, назначенный летом 2018 года.