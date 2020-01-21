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21.01.2020 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Актера из сериала "Универ" обокрали на 400 тысяч рублей

Актер Сергей Королев, известный по сериалам "След", "Универ", "Кулагин и партнеры", был обворован в столичной гостинице.

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Как уточняет KP.Ru, неприятная ситуация произошла еще в сентябре прошлого года, но о ней стало известно только теперь. Актер провел вечер в компании малознакомой девушки, а утром обнаружил пропажу своего мобильного телефона и кредитной карты. Спустя несколько дней, восстановив симку, Королев понял, что с его счета была списана крупная сумма денег, и обратился в полицию. В общей сложности, 50-летний актер лишился 400 тысяч рублей.

В полиции было возбуждено уголовное дело. Спустя два месяца была установлена личность подозреваемой - Королев лишился средств из-за 29-летней уроженки Архангельской области. Что любопытно - обнаружилась девушка в СИЗО, куда попала за совершение другого преступления.

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