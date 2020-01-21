С нового года Москва перешла на раздельный сбор мусора. У москвичей появился выбор. Можно продолжать, не раздумывая, опрокидывать домашний контейнер для отходов в мусоропровод. А можно заранее собрать отдельно банки, коробки, бутылки, дав тем самым им шанс на вторую жизнь, как это делается в большинстве развитых стран. Что же предпочитают жители российской столицы? Какие планы у городских властей по работе с отходами? На эти и другие вопросы "Российской газеты" ответил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Петр Бирюков: С точки зрения экологии технопарку "Калуга" равного нет в Европе, а возможно, и в мире. Фото: Сергей Михеев/РГ

Учимся разделять

Петр Павлович! С 1 января столица официально перешла на раздельный сбор мусора. Что изменилось для москвичей? Куда они понесли остатки с праздничного стола? Как справляются с бытовыми отходами сейчас?

Петр Бирюков: Каждый москвич делает выбор сам. Напомню, решение о досрочном переходе Москвы на раздельный сбор отходов было продиктовано в первую очередь живым интересом жителей столицы. В частности, когда осенью прошлого года на портале "Активный гражданин" проходил опрос на тему: "вы готовы сортировать отходы?", 69% из почти 200 тысяч горожан, принявших в нем участие, одобрили переход на раздельный сбор отходов. При этом четверть отметили, что уже сортируют отходы в домашних условиях. О желании москвичей пойти по этому цивилизованному пути говорили и акции "Разделяй и властвуй" и "Искусство ради экологии", которые с 2014 года проводил департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В частности, в прошлом году в ходе такой акции более 6 тыс. человек собрали более 20 тонн раздельно собранных отходов. Участники акции получили билеты на концерты популярных артистов, в театры, музеи и на модные выставки.

Нашей задачей было создать для москвичей условия для раздельного накопления отходов. К 1 января было оборудовано 22 тысячи площадок, на которых установлено 60 тысяч контейнеров. Контейнеры синего цвета - для вторичного сырья (пластика, стекла, картона, металлов), которое обязательно пойдет на досортировку и переработку. Серые контейнеры предназначены для смешанных отходов. Мусоровозы, которые вывозят отходы, также синего и серого цвета, чтобы ясно было, что куда идет.

По бачкам можно судить, как москвичи пользуются возможностью заниматься раздельным сбором мусора?

Петр Бирюков: Синие контейнеры заполняются пока частично. Не все жители многоэтажного дома могут выйти на улицу и отдельно вынести стекло, картон, пластик. Поэтому, как и раньше, пользуются мусоропроводом, расположенным на лестничной площадке. Но программа, безусловно, востребована. Об этом можно судить хотя бы по возросшему потоку обращений и вопросов в центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов.

Мусоропроводы город и в дальнейшем не планирует заваривать?

Петр Бирюков: Нет, не планирует, как и не планирует вводить и других мер "негативного" стимулирования.

Первая линия сортировки на 500 тысяч тонн уже готова к приему мусора, вторая - еще на 500 тысяч тонн, готовится к запуску до конца января

Может быть, столице не стоило спешить с переходом на раздельный сбор мусора? Не лучше ли, как и разрешает федеральный закон, сделать это в 2022 году?

Петр Бирюков: Как в любом новом деле, вначале нас ждали бы те же трудности. Нужно время для отработки новой модели, для выработки у горожан новых привычек, и мы просто не стали терять его даром.

Куда поехал мусор?

Кто вывозит мусор из города?

Петр Бирюков: Договоры на вывоз мусора заключены с пятью крупными компаниями и городским унитарным предприятием "Экотехпром". Помимо них работают и небольшие компании, которые имеют такие же договоры на вывоз мусора с частными компаниями, предприятиями промышленности и торговли. С 2022 года эти функции возьмет на себя, как и предусмотрено законом, единый региональный оператор. В каждом из округов появятся свои операторы, которые будут работать на подряде с ним, и все мусорообразователи заключат с ними договоры. Но к этой работе нужно еще подготовиться.

И куда же сейчас вывозится мусор?

Петр Бирюков: Частично в Царицыно, там есть мусоросортировочный комплекс, который уже действует многие годы. Он перерабатывает примерно 250 тысяч тонн отходов, выделяя полезные материалы. Это примерно такое количество, какое поставляют два городских района Царицыно и Москворечье-Сабурово. Никаких неприятных запахов и никакого вреда экологии от него нет. Закон разрешает иметь такие предприятия в черте города, и мы работаем над проектом их размещения в промышленных зонах мегаполиса. В Царицыно линии хотя и современные, но там используется и ручной труд, а новые мусоросортирочные комплексы планируется сделать уже полностью автоматизированными.

А новые мусоросжигательные заводы в столице могут появиться, такие как в Вене, который стоит в центре города и никому не мешает?

Петр Бирюков: У нас есть два таких завода - в Косино и в Бирюлево-Западное. Это современные предприятия с современным оборудованием, которое системно модернизируется. Они сжигают 600 тысяч тонн мусора и по оснащению, быть может, даже лучше, чем в Вене. Вредные выбросы и сбросы от них ниже в десятки раз предельно допустимых значений, в том числе по европейским нормам. Строительство новых мусоросжигательных заводов в черте города не планируется. Мощности энергетической утилизации отходов будут расти за счет строительства соответствующих предприятий в Московской области, рассчитанных и на прием городских отходов.

Дорога на Калугу открыта

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый экотехнопарк "Калуга", который Москва построила в Калужской области. Туда московский мусор уже поехал?

Петр Бирюков: Первые тестовые автомобили пошли - там завершаются настройка и тестирование сортировочного оборудования. В ближайшее время работа предприятия начнется по графику.

Это действительно уникальный комплекс?

Петр Бирюков: На этом предприятии будет перерабатываться в год 1 миллион 800 тысяч тонн отходов. Технологии комплекса самые современные, процесс сортировки полностью автоматизирован. С экологической точки зрения равного ему нет в Европе, а может быть, и в мире. Гарантирована тройная защита почвы от любых вредных компонентов. Лучшее свидетельство этого - рыба, которая водится в воде, уходящей после очистки сырья в пожарный водоем. Первая линия сортировки на 500 тысяч тонн уже готова к приему ТКО, вторая (еще на 500 тысяч тонн) готовится к запуску до конца января.

Тестовые автомобили с раздельно собранным мусором уже пошли в новый экотехнопарк. Фото: Михеев Сергей/РГ

Кто работает на этом предприятии?

Петр Бирюков: На первом этапе предусмотрено около 600 рабочих мест. Большое дело для жителей Износковского района, на территории которого находится экотехнопарк, и ближайшего к нему Медынского района, которые будут иметь стабильную работу с зарплатой около 50 тысяч рублей в месяц. На этапе ввода в эксплуатацию первых 180 рабочих мы уже набрали. Приглашаем жителей и других районов Калужской области. Тех, кто живет неподалеку, доставляют утром и вечером на работу и домой наши автобусы, приезжие смогут разместиться в общежитии практически на 400 мест, условия в котором не хуже четырехзвездочного отеля. Номера на двоих со всеми условиями. На улице - отличная спортивная площадка с тренажерами.

Есть польза от появления такого предприятия и для всех жителей Износковского района. Налоги, которые район получит от него, помогут администрации решить многие социальные вопросы. Кроме того, местное население без исключения может воспользоваться открытым при нем медицинским пунктом. К новому учебному году мы отремонтировали ряд школ в районе и подъезды к ним. Свыше 300 школьников района во время новогодних праздников побывали в Москве, примерно столько же дошколят получили новогодние подарки от экотехнопарка. Кроме того, строим современнейшую трассу длиной 62 километра, которая идет от Медыни к Минскому шоссе в Московскую область. Это связка, очень нужная калужанам, которой прежде никогда не было, наполовину уже готова и в будущем году будет достроена.

Что впереди?

Будут ли создаваться такие экотехнопарки для работы с отходами из столицы в других регионах России?

Петр Бирюков: Да, я уверен, что такие передовые предприятия будут созданы на территории всей страны, отрасль обращения с отходами не стоит на месте, активно развивается.

Экологи упрекают, что Москва повторяет ошибки регионов и в будущем не стремится уменьшать производство мусора…

Петр Бирюков: Все зависит от того, сколько мы будем потреблять. Как может быть мусора меньше, если население растет, предприятия развиваются, работают? Поэтому по нашей территориальной схеме увеличение мусора действительно идет примерно на 0,5 процента в год. Другое дело, как мы с ним поступим. Наша задача - увеличить количество выделяемого вторичного сырья и отправить его на переработку.

В России сейчас выделяется всего 5 процентов вторичного сырья из мусора. В Москве столько же?

Петр Бирюков: Нет, столица уже перевыполняет эти показатели как минимум в два раза, и в дальнейшем этот тренд будет поддержан. За десять лет планируется вдвое увеличить выделение полезных материалов из мусора.

Как вы относитесь к предложению президента расширить с 2021 года экологическую ответственность производителей и импортеров товаров и упаковок, чтобы они сами несли расходы за их утилизацию?

Петр Бирюков: Целиком поддерживаю! Если промышленность перейдет на другие упаковки, которые лучше и быстрее разлагаются, то меньше будет и мусора. Наша же задача, города и коммунальщиков, в частности, состоит в том, чтобы город был чистым и комфортным при любых условиях, чего мы и пытаемся добиться.