Амбициозная цель - удвоить показатели продаж отечественной сельхозпродукции за рубеж к 2025 году - заставляет искать новые пути выхода на мировой рынок и топ-менеджеров агрохолдингов, и чиновников, отвечающих за эту сферу, и специалистов центров поддержки экспорта, созданных во многих регионах страны.

Ранее эксперты считали, что основная сложность на пути к заграничному потребителю заключается во множестве согласований и жестком контроле процесса производства со стороны потенциальных импортеров. Но сегодня нередки случаи, когда российский производитель, получив все необходимые разрешения на поставку за границу, попросту не пользуется ими. Почему?

Вьетнам покорен

Минувший год ознаменовался для белгородских и курских производителей мясной продукции успехом во Вьетнаме. Перед самыми новогодними праздниками в ГК "Агропромкомплектация" заявили о том, что в этой стране теперь будет продаваться курская свинина.

- Москва и Ханой согласовали условия поставок российской свинины на вьетнамский рынок, а также подписали соответствующий ветеринарный сертификат, - пояснила директор департамента качества агрохолдинга Мария Шикина. - Это позволит утвержденным российским предприятиям, в числе которых "Агропромкомплектация", начать поставки свинины в Социалистическую Республику Вьетнам. Качество свиноводческой продукции группы компаний полностью соответствует всем требованиям департамента ветеринарии вьетнамского министерства сельского хозяйства и аграрного развития.

Этому событию предшествовал сложный период проверок продукции на соответствие требованиям иностранного государства. Изучался спрос на рынке, а также создавалась логистическая цепочка, благодаря которой курская свинина должна найти своего покупателя во Вьетнаме. Примечательно, что свиноводы и ранее говорили об этом рынке как о вполне перспективном. После эпидемии африканской чумы свиней, случившейся в этой азиатской стране, поголовье значительно уменьшилось, а дефицит животного белка достиг критической отметки. Именно поэтому вьетнамские власти и решились на импорт российской свинины, несмотря на неоднозначный статус по АЧС некоторых регионов страны.

Теперь в агрохолдингах надеются на подобное решение и со стороны Китая: потребность в мясе там тоже велика, однако, в Поднебесной принимать российскую свинину не спешат.

Важная птица

Руководитель управления Россельхознадзора по Белгородской области Татьяна Аушева китайский рынок для отечественных производителей считает интересным не только из-за потенциально высокого спроса на их продукцию.

- Необычны и требования, которые там предъявляются к продукции животноводства, - поясняет она. - Могу привести пример: в этой стране готовы покупать тушку птицы целиком, но с длинной шеей. А на наших предприятиях установлено оборудование, которое шею как раз отделяет. Для того чтобы продать тушку, нужно частично изменить процесс убоя птицы. Закупить другое оборудование, настроить его именно так, как нужно этому потребителю.

Именно такие, казалось бы, мелочи могут поставить крест на самой возможности заключения контрактов. В результате ситуация с белгородским экспортом до сих пор оставляет желать лучшего.

Разрешения на торговлю за рубежом получило свыше 70 белгородских предприятий, но поставки ведут чуть больше 30

Несмотря на то что свыше 70 предприятий получило разрешения на торговлю за рубежом, поставки осуществляют лишь чуть больше 30 из них. Для белгородского агропромышленного комплекса открыто свыше 80 стран-партнеров, но продукция уходит только примерно в полтора десятка.

- Наши производители недостаточно популяризируют тот ассортимент товаров, который они могут предложить, - отмечает Аушева. - К примеру, азиатские страны хорошо покупают куриные лапы, но их же у курицы только две, и третья не отрастет. Получается, что большая часть птицы остается на российском рынке, а ведь и ее можно было бы выгодно продавать. Тушка - это полтора килограмма как минимум. Мы же продаем пока только лапы. Надо эту ситуацию исправлять.

Помимо этого, есть и другие барьеры. Необходимо учитывать и сложные логистические вопросы - от наличия крупных портов до параметров контейнеров в разных государствах, и стремление импортеров получить охлажденное мясо, для которого нужны специальные рефрижераторы и высокая скорость транспортировки. На ситуацию также влияют принципиально разные ветеринарные требования к здоровью животных. К примеру, канадские эксперты считают вакцинацию против классической чумы свиней категорически неприемлемой. Российские ветеринары, напротив, говорят о том, что животных необходимо вакцинировать, иначе велик риск, что болезнь будет наносить ущерб поголовью снова и снова.

Окно в Европу

Возможно, из-за таких тонкостей российские агрохолдинги и не спешат выходить на мировой рынок. Эксперты констатируют: движение в этом направлении слишком медленное. Ситуация с поставками в страны ближнего зарубежья значительно лучше, но вот считать ли это экспортом? Так, генеральный директор одного из агрохолдингов Сергей Новиков утверждает, что поставки, к примеру, в Беларусь нельзя назвать экспортными. Его поддерживают и другие сельхозпроизводители. Татьяна Аушева такой подход считает логичным.

- У России и стран СНГ остались не только общие стандарты, но и общие предпочтения в продуктах, - поясняет она. - Все в Советском Союзе ели батон нарезной, хлеб "Дарницкий", колбасу "Докторскую" и "Любительскую", сыр "Голландский", "Пошехонский" и "Костромской". Были, конечно, и исключительно национальные продукты в каждой республике, но вот это - было общим. И даже сейчас жители государств СНГ охотно приобретают привычные колбасные изделия или конфеты. Но для расширения экспортных поставок важно завоевывать азиатский рынок, да и про Европу не забывать.

Белгородским производителям есть что предложить. А если учесть, что впервые после долгого перерыва делегация региона будет участвовать в масштабной международной выставке "Зеленая неделя" в Германии, перспективы найти новых партнеров для сбыта вполне реальны.

Впрочем, в самих агрохолдингах понимают необходимость продвигать любую продукцию за рубеж более активно. Если в 2009 году главы большинства предприятий называли экспорт российского продовольствия "сказкой" и "фантазией" и говорили только о задаче "хотя бы накормить страну", то сегодня констатируют: без зарубежных поставок отрасли грозит кризис перепроизводства.