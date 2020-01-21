Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов

Рафик Загрутдинов назначен главой департамента строительства Москвы вместо Андрея Бочкарева.

Новому главе департамента 45 лет. На работу в эту структуру он пришел почти одновременно с Маратом Хуснуллиным и Андреем Бочкаревым, став в 2011 году первым заместителем руководителя департамента. Курировал финансы, используя опыт, полученный в годы работы в Казани в комитете Республики Татарстана по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению.

В столице он обеспечивал рассмотрение и подготовку координируемыми структурными подразделениями предложений по согласованию проектов правовых актов города Москвы, подготовленных органами исполнительной власти.Отвечал за эффективное использование и сохранность имущества Москвы, закрепленного за департаментом, а так же за взаимодействие с департаментом экономической политики и развития, департаментом финансов, департаментом имущества, комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, департаментом градостроительной политики по вопросам формирования Адресной инвестиционной программы города и другими подразделениями исполнительной власти Москвы.