Жоао Марио - одна из главных звезд чемпионата России по футболу. Минувшим летом его пригласил "Локомотив", которому нужно было усилиться перед Лигой чемпионов. Что интересно: чемпион Европы-2016 перешел в стан "красно-зеленых" на правах аренды. Но уже грядущим летом столичному клубу придется решить, оставить у себя Марио, оценивающегося в 18 миллионов евро, или вернуть в "Интер". Более вероятным кажется первый вариант.

Сам Жоао адаптировался к московской жизни и хочет остаться у нас. В интервью "РГ" он рассказал о начале своей карьеры, первой зарплате, дружбе с Криштиану Роналду и о том, почему португальцы любят вкусно поесть и предпочитают отдыхать у себя дома.

Жоао, вам нравится жить в Москве?

Жоао Марио: Да, это прекрасный город. Я не так много знал о нем до переезда, но за прошедшие несколько месяцев прибавил в этом вопросе. Это огромный красивый город. Мне вообще нравятся мегаполисы: Лондон, Нью-Йорк, теперь Москва. Здесь есть выбор и качество. Шопинг, рестораны, музеи - все есть.

Когда впервые услышали о предложении от "Локомотива", не залезли в Google, чтобы узнать побольше о стране, клубе?

Жоао Марио: Нет, такого не было. Я поговорил с Эдером, расспросил его о городе, команде и обо всем остальном. Он мне многое рассказал, но только по приезде я понял, что попал туда, где мне комфортно. Причем не только мне, но и моим близким.

С кем здесь живете?

Жоао Марио: С подругой. Семья иногда приезжает, когда есть время. Карьера футболиста такова, что ты в любой момент можешь уехать в любую точку мира. И ты должен приспособиться к местным условиям. Но в Москве нам все сразу понравилось. Здесь я наслаждаюсь как карьерой, так и жизнью.

Какие стереотипы у вас были связаны с Россией до перехода в "Локомотив"?

Жоао Марио: Всегда думал, что в России много богатых людей. И это правда. Был наслышан о холодах. Хотя я так понял, что нынешняя зима относительно теплая. Мне повезло (улыбается). Еще я обратил внимание на работоспособность россиян и умение находить время. В Москве люди порой тратят по несколько часов на дорогу с работы домой и обратно, но при этом успевают сходить в магазины, отдохнуть. Вы очень выносливые.

Какое у вас хобби помимо футбола?

Жоао Марио: Когда ты играешь профессионально, то у тебя не остается времени на что-то другое. Ты должен сосредоточиться на карьере: правильно питаться, восстанавливаться, отдыхать. Но в свободное время я люблю посмотреть кино, путешествовать.

Вы родились в Порту, но большую часть карьеры на родине провели в стане одного из главных конкурентов "Порту" "Спортинге". Как так получилось?

Жоао Марио: В детстве я поиграл несколько лет в "Порту". Мне все там нравилось, это был мой город. Но затем мои родители развелись, и мы переехали в Лиссабон. Там у меня был выбор - "Спортинг" или "Бенфика". Я выбрал "Спортинг", потому что их академия считается лучшей в Португалии.

А в каком возрасте там начинают платить деньги?

Жоао Марио: Мне было 13-14 лет, когда я подписал первый контракт со "Спортингом". При этом в клубе есть определенная схема: в 13 лет ты не можешь получать столько же денег, сколько зарабатывают ребята основной команды. Это логично. Молодым ребятам нельзя сразу давать огромные деньги.

Какая у вас была первая зарплата? И на что ее потратили?

Жоао Марио: Мой первый бонус за подписание контракта составил 5000 евро. Я пригласил всю свою семью на ужин в Лиссабон и оплатил счет. Еще сходил в магазин, накупил себе одежды. Было здорово.

Кстати, вы в курсе, что стадион "Спортинга" хотят переименовать в честь Роналду?

Жоао Марио: Да. Это здорово!

Со стороны Роналду кажется слишком самоуверенным, в чем-то наглым. Это так?

Жоао Марио: Нет. Он мой друг, и я могу сказать, что он отличный человек. Криштиану занимается благотворительностью, помогает людям. К примеру, когда в сборной появляются новички, Роналду советуем им, как себя следует вести, играть, общаться с партнерами по национальной команде. Для молодых ребят это гигантский опыт. И он очень щедрый. После победы на чемпионате Европы в 2016 году Криштиану купил всем игрокам сборной и персоналу подарки. Такие поступки говорят о многом.

Многие заметили, что Роналду не посещает церемонии "Золотого мяча", когда ясно, что победителем будет другой. Так было в прошлом году, в нынешнем. Думаете, это не красит его?

Жоао Марио: Не вижу в этом проблемы. Месси тоже как-то не посетил церемонию "Золотого мяча", когда победителем стал Роналду. И никто об этом почему-то не говорил. Как только Криштиану что-то делает, все на это обращают внимание. Но смотрите: в этот раз в день вручения "Золотого мяча" в Италии состоялась церемония вручения приза лучшему игроку чемпионата страны. Победителем стал Роналду. И что он должен был сделать: поехать на "Золотой мяч", зная, что выиграет Месси, или остаться в Италии? Выбор же очевиден. Но раз это Роналду, то обязательно надо покричать, критиковать.

Он лучше Месси?

Жоао Марио: Конечно.

Вы так говорите, потому что играете с Роналду в одной сборной?

Жоао Марио: Нет, просто я знаю его историю. Откуда он пришел, как работал, - я все это знаю. Я разделил с ним много счастливых моментов в сборной. И для меня Роналду сильнейший.

Жоао, я буду зачитывать стереотипы о Португалии и португальцах, а вы ответите, правда это или нет. Согласны?

Жоао Марио: Да, давайте.

Португальцы ленивы и не любят спешить.

Жоао Марио: Нельзя обобщать. Португалия - маленькая страна. Это не Россия, Англия или США, где все далеко и ты просто не успеешь, если не будешь спешить. Если человеку идти от работы до дома 10 минут, зачем ему бегать?

Португальцы любят ныть и выражать недовольство.

Жоао Марио: Да, это так. Мы не любим, когда что-то идет не так, как мы запланировали.

Португальцы любят много есть.

Жоао Марио: Насчет еды: мы просто любим вкусно поесть. У нас отличная кухня. Если будете в Португалии, обязательно попробуйте бакальяу. Это сушеная и очень соленая треска.

Большинство португальцев живут за пределами родины.

Жоао Марио: Нет, но у нас большая диаспора. Люди уезжают из Португалии в поисках лучшей жизни - в основном в Париж.

Португальцы любят отдыхать летом у себя, а не лететь в другие страны.

Жоао Марио: Это правда. У нас есть отличные пляжи, светит солнце. Взять хотя бы Алгарве, куда летом приезжают туристы из многих стран. Но мы любим и путешествовать, открывать что-то новое.