Январский ледоход в Ярославле сняли на видео

На ярославской реке Которосль в середине января с высоты птичьего полета засняли ледоход

Видео небывалого явления - январского ледохода - появилось в соцсети. С высоты кажется, что вторая по значимости и величине ярославская река, Которосль, плотно усыпана неровно нарезанными листами белой бумаги, которые от порыва ветра легко плывут по течению, обнажая в одном месте воду в виде то ли улыбки, то ли сердца - кому что ближе.

Сверхранний ледоход снял и разместил видео в сети Александр Давидюк. "Волшебно", "Круто", "Весна в январе", "Огонь" "Релакс" - так оценили его пользователи.

К слову, Волга, на берегу которой стоит Ярославль, в черте города в этом году вообще не замерзла, есть очень небольшая ледяная корочка лишь у берегов. Так что ледохода в этом году ярославцы скорее всего больше уже не увидят.