Как не платить за квартиру, в которой не живешь

Новости

Ученые выяснили, как похудеть с помощью кофеина 00:46
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США 00:32
Врачи предположили лихорадку Денге у президента Парагвая 21.01.2020
Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства 21.01.2020
В США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом 21.01.2020
Строительный комплекс Москвы возглавил Андрей Бочкарев 21.01.2020
Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов 21.01.2020
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности 21.01.2020
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в "Сочи" 21.01.2020
Приравнивание СССР к нацистской Германии могут запретить 21.01.2020
Президент ФПА назвал главу Минюста сильной фигурой в системе госвласти 21.01.2020
ЦБ предписал банкам упростить содержание ипотечных договоров 21.01.2020
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе 21.01.2020
Трутнев сохранил пост вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке 21.01.2020
Якушев назначен министром строительства и ЖКХ 21.01.2020
Для чего в СГ формируют стандарты обработки космической информации 21.01.2020
Ананидзе может продолжить карьеру в АЕКе или "Анортосисе" 21.01.2020
Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев 21.01.2020
Козлов сохранил пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 21.01.2020
Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства 21.01.2020
Евгений Дитрих сохранил пост министра транспорта РФ 21.01.2020
Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников 21.01.2020
Владимир Колокольцев сохранил пост главы МВД РФ 21.01.2020
Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты 21.01.2020
Путин назначил Григоренко вице-премьером - главой аппарата правительства 21.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 23:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Холод за 70 тысяч

Как не платить за квартиру, в которой не живешь
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Неделя № 12(8066)
Жительнице Воронежа Зинаиде Землянухиной выставили счет на 70 с лишним тысяч рублей за квартиру, в которой она не живет.

Четыре с половиной года назад стандартная "однушка" в серой брежневской девятиэтажке была официально признана непригодной для использования. Хозяйка квартиры, 72-летняя пенсионерка, оставила ее раньше - в 2010 году, когда начались проблемы. Обращения в обслуживающие дом организации результата не дали, пришлось съехать. Однако управляющая компания продолжает присылать квитанции об оплате услуг. А когда сумма долга превысила 50 тысяч, коммунальщики обратились в суд, выиграли его, и теперь у Зинаиды Сергеевны забирают треть пенсии.

Фото: Photoxpress
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи

В 2000 году Зинаида Землянухина перебралась в Воронеж. Купила на сбережения однушку и безбедно прожила в ней десять лет. А в 2009-м начался коммунальный ад. Сначала в квартире стало холодно: зимой температура не поднималась выше 15 градусов. Потом потекли трубы, и Зинаида Сергеевна покинула квартиру. В 2015-м она добилась составления акта от "Водоканала". "Квартира непригодна для проживания", - зафиксировала контролер Колтакова И.В. Получив бумагу, хозяйка утонувшей "однушки" решила: раз жить в квартире невозможно, то и платить за нее не надо.

- Согласно статье 153 Жилищного кодекса РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан свое­временно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Таким образом, материальная ответственность владельцев помещений возникает независимо от того, проживает он на данной территории или нет, - объяснил Александр Макашов, директор обслуживающей дом РЭК "Жилищное Содружество".

Тот самый акт о непригодности квартиры для проживания.
Комментарий юриста

Не услуга, а ущерб

Станислав Рывкин, адвокат:

- Если собственнику оказаны коммунальные услуги ненадлежащего качества, собственник вправе потребовать уменьшения платы либо полного освобождения от нее.

В случае возникновения судебного спора собственнику нужно будет доказать факт ненадлежащего оказания услуг, а также связанного с этим ущерба. Желательно заранее озаботиться получением необходимых доказательств. Ими могут быть заявления поставщику услуг с пометкой в их получении, акт, составленный самим поставщиком, фотографии, видео- и аудиозаписи, заключение эксперта, свидетельские показания.

На отношения по предоставлению коммунальных услуг распространяется действие закона о защите прав потребителей, что позволяет взыскать с поставщика еще и возмещение убытков, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Экономика ЖКХ Власть Право Жилищное право Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Формирование нового правительства России
Захарова: Премьер-министр Польши убил в себе человека
Ростуризм разъяснил степень опасности поездок в Китай
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов
Технологии
Технологии
Санкции и ограничения: главные события IT-рынка
Здоровье
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от гриппа людям без прививки