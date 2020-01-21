Проблемы, связанные с работой курского завода "Экотекс", вновь обсуждались на оперативном совещании с главой региона. Предприятие, выбросы которого приносят существенные неудобства жителям окружающих его домов много месяцев подряд, продолжило работу после праздничного перерыва. Возмущенные куряне вновь стали жаловаться на жуткий запах.

ПДК как аргумент

Примечательно, что все это время управу на промышленников никак не могли найти: остановить работу завода не так просто. Нет лабораторного подтверждения вреда - значит предприятие может функционировать и дальше. Однако ситуация изменилась.

"Превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух ООО "Экотекс", выявили Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора и управление Роспотребнадзора по Курской области, - заявили в администрации региона. - Внеплановая проверка Росприроднадзора в отношении "Экотекса" началась 20 декабря 2019 года и продлится до 27 января текущего года. Проверяют предприятие и специалисты лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО".

Представители инициативной группы жильцов близлежащих к заводу домов считают это маленькой победой. Едкий запах, похожий на тот, что выделяется при жжении полимеров, стал причиной жалоб многих курян, вызывал даже аллергическую реакцию. Жители сетовали, что из-за чадящих труб не могут даже на минуту открыть окно - запах заполняет квартиры, и после даже одежда в шкафах напоминает о соседстве с промышленным предприятием.

Ранее эксперты проводили замеры и анализы атмосферного воздуха, но они оказывались "чистыми". Куряне, живущие рядом, говорили о парадоксальной ситуации - едкий дым, оказывается, не несет опасности, но рядом с заводом невозможно жить.

И чиновники, и жильцы пришли к выводу, что нужно установить пробоотборник, который будет работать постоянно - ведь дым появляется из труб предприятия не всегда. Прибор разместили в одной из квартир, но ожидаемых результатов он не показал. На оперативном совещании курский губернатор Роман Старовойт заявил о необходимости привлечь для отбора проб независимую лабораторию.

- Нас женщина, которая живет около предприятия, назвала преступниками, - отметил губернатор, рассказывая о комментариях на его странице в соцсети. - Я связался с ней, поговорил, и она отказалась от своих слов. Однако проблему необходимо решать. Мы знаем, что есть лаборатории в Воронеже и Белгороде. Нужно привлечь какую-то из них.

По всем направлениям

Заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов встречался с Каваком Мустафой Озгуром - представителем собственника завода. В администрации региона сообщили, что по итогам встречи стороны договорились о том, что на предприятии под контролем чиновников обладминистрации и федеральных структур будут делать все возможное, чтобы устранить запах и наладить процесс так, чтобы проблема решилась окончательно.

Следует отметить, что областные власти не ведут речь о закрытии завода.

Аналогичная проблема на ивановском заводе решилась после перестройки производственного оборудования

- Необходимо привести в порядок работу предприятия, чтобы оно могло спокойно функционировать и не мешать людям, проживающим поблизости, - отметил Смирнов.

Тем временем в комитете экологической безопасности и природопользования Курской области навели справки - происходило ли что-то подобное в других регионах. Оказалось, аналогичная проблема возникала на одном из предприятий в Ивановской области. Там ее решили благодаря ученым Ивановского политехнического университета, которые разобрались на месте в особенностях заводского оборудования. Оказалось, что производственные линии и фильтры были неправильно настроены. Как только все сделали по правилам, исчезли и запах, и вредные выбросы.

Поиск причины

Теперь в Курске ждут ивановских специалистов. Планируется, что они приедут в город в феврале и изучат ситуацию. На совещании с главой региона было высказано предположение о возможной причине появления едкого дыма: он якобы образуется тогда, когда приходит время сушить окрашенный текстиль. И чтобы процесс шел быстрее, на предприятии могут менять настройки оборудования, в результате чего производственные показатели улучшаются, а экологические - наоборот. Впрочем, эту версию еще нужно подтвердить. Важно, что представители собственника завода заявили о желании устранить проблему.

Нельзя не вспомнить, что ранее завод уже привлекался к ответственности за сброс в канализацию ядовитых стоков. Когда в реке Тускари произошел массовый мор рыбы, стали проверять все предприятия, сбросившие стоки в городскую канализацию. Очистные сооружения не справились со своей работой как раз потому, что ядовитые вещества из промышленных цехов погубили микроорганизмы, которые очищают стоки перед тем, как они выйдут в водоемы. Таким образом, химикаты, не оставшиеся в очистных, отравили рыбу.

Вину завода подтвердили в результате экспертиз. При этом проверили и другие предприятия. Примечательно, что в нынешней ситуации с загрязнением воздуха в лаборатории снова изучат работу остальных заводов: чтобы исключить любую возможность ошибки.

Тем временем

Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области готовит иск в суд о приостановлении деятельности предприятия.