ПДК как аргумент
Примечательно, что все это время управу на промышленников никак не могли найти: остановить работу завода не так просто. Нет лабораторного подтверждения вреда - значит предприятие может функционировать и дальше. Однако ситуация изменилась.
"Превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух ООО "Экотекс", выявили Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора и управление Роспотребнадзора по Курской области, - заявили в администрации региона. - Внеплановая проверка Росприроднадзора в отношении "Экотекса" началась 20 декабря 2019 года и продлится до 27 января текущего года. Проверяют предприятие и специалисты лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО".
Представители инициативной группы жильцов близлежащих к заводу домов считают это маленькой победой. Едкий запах, похожий на тот, что выделяется при жжении полимеров, стал причиной жалоб многих курян, вызывал даже аллергическую реакцию. Жители сетовали, что из-за чадящих труб не могут даже на минуту открыть окно - запах заполняет квартиры, и после даже одежда в шкафах напоминает о соседстве с промышленным предприятием.
Ранее эксперты проводили замеры и анализы атмосферного воздуха, но они оказывались "чистыми". Куряне, живущие рядом, говорили о парадоксальной ситуации - едкий дым, оказывается, не несет опасности, но рядом с заводом невозможно жить.
И чиновники, и жильцы пришли к выводу, что нужно установить пробоотборник, который будет работать постоянно - ведь дым появляется из труб предприятия не всегда. Прибор разместили в одной из квартир, но ожидаемых результатов он не показал. На оперативном совещании курский губернатор Роман Старовойт заявил о необходимости привлечь для отбора проб независимую лабораторию.
- Нас женщина, которая живет около предприятия, назвала преступниками, - отметил губернатор, рассказывая о комментариях на его странице в соцсети. - Я связался с ней, поговорил, и она отказалась от своих слов. Однако проблему необходимо решать. Мы знаем, что есть лаборатории в Воронеже и Белгороде. Нужно привлечь какую-то из них.
По всем направлениям
Заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов встречался с Каваком Мустафой Озгуром - представителем собственника завода. В администрации региона сообщили, что по итогам встречи стороны договорились о том, что на предприятии под контролем чиновников обладминистрации и федеральных структур будут делать все возможное, чтобы устранить запах и наладить процесс так, чтобы проблема решилась окончательно.
Следует отметить, что областные власти не ведут речь о закрытии завода.
- Необходимо привести в порядок работу предприятия, чтобы оно могло спокойно функционировать и не мешать людям, проживающим поблизости, - отметил Смирнов.
Тем временем в комитете экологической безопасности и природопользования Курской области навели справки - происходило ли что-то подобное в других регионах. Оказалось, аналогичная проблема возникала на одном из предприятий в Ивановской области. Там ее решили благодаря ученым Ивановского политехнического университета, которые разобрались на месте в особенностях заводского оборудования. Оказалось, что производственные линии и фильтры были неправильно настроены. Как только все сделали по правилам, исчезли и запах, и вредные выбросы.
Поиск причины
Теперь в Курске ждут ивановских специалистов. Планируется, что они приедут в город в феврале и изучат ситуацию. На совещании с главой региона было высказано предположение о возможной причине появления едкого дыма: он якобы образуется тогда, когда приходит время сушить окрашенный текстиль. И чтобы процесс шел быстрее, на предприятии могут менять настройки оборудования, в результате чего производственные показатели улучшаются, а экологические - наоборот. Впрочем, эту версию еще нужно подтвердить. Важно, что представители собственника завода заявили о желании устранить проблему.
Нельзя не вспомнить, что ранее завод уже привлекался к ответственности за сброс в канализацию ядовитых стоков. Когда в реке Тускари произошел массовый мор рыбы, стали проверять все предприятия, сбросившие стоки в городскую канализацию. Очистные сооружения не справились со своей работой как раз потому, что ядовитые вещества из промышленных цехов погубили микроорганизмы, которые очищают стоки перед тем, как они выйдут в водоемы. Таким образом, химикаты, не оставшиеся в очистных, отравили рыбу.
Вину завода подтвердили в результате экспертиз. При этом проверили и другие предприятия. Примечательно, что в нынешней ситуации с загрязнением воздуха в лаборатории снова изучат работу остальных заводов: чтобы исключить любую возможность ошибки.
Тем временем
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области готовит иск в суд о приостановлении деятельности предприятия.