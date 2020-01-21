Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию

И счастливые семьи могут быть несчастливы по-своему. За последние год-два в Москве произошло несколько трагических случаев, когда дети (порой еще совсем младенцы) погибали из-за того, что мы называем послеродовой депрессией. "РГ" постаралась разобраться, может ли муж и близкие молодой мамы распознать тревожные признаки и предотвратить отчаянный шаг.

Как правило, многие из интернет-френдов девушек, впавших в депрессию, даже не подозревают об из угрожающем состоянии. На Insta-фотографиях - улыбки и идиллия семейной жизни, порой даже с несколькими детьми. Жалобы на жизнь в благополучном пространстве соцсетей не принято. Принято только выставлять счастье напоказ. А тем временем в реальной жизни женщине и ее детям в реальной жизни угрожает опасность. Впавшая в депрессию мама не выдерживает груза обязанностей. И порой - не встречает понимания родных.

Это явление нам кажется какой-то редкостью. Но на самом деле, как отметил Георгий Костюк, главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева, такое состояние в той или иной форме возникает у каждой шестой женщины. И тут нет группы риска, к изменению психического состояния может привести любой стресс. Даже по поводу позитивных событий: переезда, новой работы. Рождение ребенка - это тоже стресс, хотя и позитивный, считают психиатры. К тому же у женщины меняется гормональный фон. Меняется ее суточный ритм из-за материнских обязанностей: ребенка нужно кормить, купать, успокаивать. День или ночь - не важно.

"И в этой ситуации родным молодой мамы стоит проявить максимум внимания и заботы, - рассказал Георгий Костюк. - Ведь депрессия - это не сиюминутная физиологическая усталость, это довольно продолжительное состояние. И есть определенные особенности в поведении мамы, на которые нужно вовремя обращать внимание".

Подавленное состояние, уныние, нарушение сна в течение двух недель безусловно говорит о депрессии. У женщины может быть как сонливость, так и бессонница. О своей проблеме дамы часто стесняются говорить вслух. Ведь все ждали ребенка, а тут вдруг мать заявит, что не питает к нему теплых чувств! Самый действенный метод - психотерапевтический разговор. А проще - лечебная беседа с понимающим человеком: с родными, с мужем, друзьями. Именно беседа с глазу на глаз, а не чат в соцсетях. "В век гаджетов настоящее общение выхолащивается. И зачастую простой разговор о проблеме, без нападок и обвинений, помогает решить ее", - подчеркнул наш собеседник.

Важно помнить, что послеродовая депрессия может принимать тяжелые формы - примерно 2 процента родительниц ей подвержены. Эти психозы редки, но подробно описаны, последствия могут быть самими печальными: суициды или даже расширенные самоубийства, когда мать уходит вместе с детьми. "Сейчас мы живем в мире, когда наравне с ценностью самой жизни, особое значение придается ее качеству. И навязчивые мысли о неблагополучном будущем постоянно терзают маму в тяжелой депрессии", - констатирует специалист. Сознание такой женщины меняется, она практически все видит в черном свете. Мысли о будущем ее пугают. Иногда возникает и бред: например, когда женщина говорит о распаде внутренних органов. Мама постоянно ищет свою вину в любых ситуациях. И такое состояние грозит суицидом. Важно вовремя заметить это и обратиться за психотерапевтической помощью.

"Мы понимаем, что у каждого человека есть барьер перед обращением к психотерапевту или психиатру. И это есть во всем мире. Поэтому за рубежом базовую психиатрическую помощь способны оказать и врачи общей практики. У нас это невозможно, придется слишком много поменять в системе финансирования медицины и учебных программах в медвузах", - говорит Георгий Костюк. Поэтому в Москве психиатры осваивают новые форматы. Например, наша больница проводит Psy Fest в дизайн-заводе Flacon. Это несколько дней арт-мастер-классов, бесед с нашими специалистами, очных консультаций. В прошлый раз всего за 4 дня на форуме побывало более 1 700 посетителей, и многие приходили на фестиваль каждый день.