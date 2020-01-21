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21.01.2020 22:00
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Странам надо быть вместе

Посол Кыргызстана посетил редакцию "РГ"
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Посол Кыргызской Республики в РФ Аликбек Джекшенкулов посетил во вторник редакцию "Российской газеты". По словам генерального директора федерального государственного учреждения "Редакция "Российской газеты" Павла Негоицы, это произошло "в преддверии важного события для наших двух стран": в скором времени будет открыт перекрестный Год России в Кыргызстане и Кыргызстана в России.
Посол Кыргызстана Аликбек Джекшенкулов в редакции "Российской газеты". Фото: Сергей Куксин Посол Кыргызстана Аликбек Джекшенкулов в редакции "Российской газеты". Фото: Сергей Куксин
Посол Кыргызстана Аликбек Джекшенкулов в редакции "Российской газеты". Фото: Сергей Куксин

Соответствующая договоренность была достигнута президентами Владимиром Путиным и Сооронбаем Жээнбековым еще в прошлом году. По словам Негоицы, газета готова принять посильное участие в перекрестном годе, "говорить о проблемах и помогать в поисках их решений". Он также напомнил, что в Бишкеке действует корпункт "Российской газеты".

Фото: Дмитрий Евлашков
"РГ" открыла перекрестный год России и Киргизии акцией в Баткене

Во время встречи было отмечено, что "Российская газета" на протяжении многих лет уделяла большое внимание событиям в Кыргызстане. По словам посла, на его родине сохраняется интерес к России, пришло понимание, что нашим странам нужно быть вместе.

"Я искренне болею за российско-кыргызские отношения. Потому что будущее моего народа, я считаю, - в крепости наших отношений. Если бы в XIX веке не было принято мудрое решение (о присоединении к России), вряд ли бы мы состоялись как государство. Потом уже в рамках Советского Союза произошел расцвет культуры, образования, народа в целом. Я убежден, что наши страны должны быть вместе, а в какой форме это произойдет - покажет время", - отметил Джекшенкулов.

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