Посол Кыргызской Республики в РФ Аликбек Джекшенкулов посетил во вторник редакцию "Российской газеты". По словам генерального директора федерального государственного учреждения "Редакция "Российской газеты" Павла Негоицы, это произошло "в преддверии важного события для наших двух стран": в скором времени будет открыт перекрестный Год России в Кыргызстане и Кыргызстана в России.

Соответствующая договоренность была достигнута президентами Владимиром Путиным и Сооронбаем Жээнбековым еще в прошлом году. По словам Негоицы, газета готова принять посильное участие в перекрестном годе, "говорить о проблемах и помогать в поисках их решений". Он также напомнил, что в Бишкеке действует корпункт "Российской газеты".

Во время встречи было отмечено, что "Российская газета" на протяжении многих лет уделяла большое внимание событиям в Кыргызстане. По словам посла, на его родине сохраняется интерес к России, пришло понимание, что нашим странам нужно быть вместе.

"Я искренне болею за российско-кыргызские отношения. Потому что будущее моего народа, я считаю, - в крепости наших отношений. Если бы в XIX веке не было принято мудрое решение (о присоединении к России), вряд ли бы мы состоялись как государство. Потом уже в рамках Советского Союза произошел расцвет культуры, образования, народа в целом. Я убежден, что наши страны должны быть вместе, а в какой форме это произойдет - покажет время", - отметил Джекшенкулов.