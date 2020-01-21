Экология и весь комплекс связанных с ней проблем стали главной темой открывшегося 21 января Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Одна из главных бед экологии - повсеместное использование пластика и загрязнение Мирового океана. Власти Китая сообщили о принятии новой программы по борьбе с пластиком. Одноразовые пластиковые пакеты и трубочки будут запрещены с 2022 года,а в некоторых городах уже и в этом году. А до 2025 года - пластиковая посуда в ресторанах и для еды "на вынос". Сейчас на долю Китая приходится почти треть всего пластикового мусора в Мировом океане.

На раздельный сбор мусора с января 2020 года уже перешла Москва. Регионы должны перейти на раздельный сбор мусора в этом году. По данным большинства из них, с 2020 года планируется двухконтейнерная система с разделением на смешанные и раздельно накопленные отходы (бумага, пластик, стекло, металл). Некоторые уже запустили такие пилотные проекты. В 70% территориальных схем регионов предусмотрено введение раздельного сбора. У 11 - Орловская, Брянская, Тульская и Московская области, Ставропольский край, республики Кабардино-Балкария, Коми, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Удмуртия, Татарстан - работа находится в высокой стадии реализации, сообщило минприроды.

Бизнес идет тем же путем. Несколько крупных производителей и ретейлеров рассказали "РГ" о планах кратно сократить пластиковую упаковку. Так, компания Unilever (производитель товаров повседневного спроса) в 2020 году планирует увеличить более чем в 3 раза долю экологичной упаковки своей продукции в России. Для этого планируется закупать больше гранул ПЭТ (вторичные гранулы из полимеров). Кроме того, более 1,1 млн флаконов косметической продукции будет выпущено в упаковке с добавлением так называемого прибрежного пластика, собранного в рекреационной зоне канала им. Москвы волонтерами. Первыми в прибрежный пластик оденутся косметические бренды "Чистая линия" и Love Beauty& Planet.

Упаковку для российской косметики будут делать с добавлением пластика, который собирают по берегам рек волонтеры

Также до конца года компания обещает максимально заменить сложносоставную упаковку - сплав пластика, алюминия и бумаги - для соусов, кетчупов, майонезов и специй на простую из полипропилена. После использования продукта покупатели смогут отдавать ее на вторичную переработку. Биоразлагаемое растительное сырье будут использовать и для производства чайных пакетиков.

В сети гипермакетов "Лента" не рассматривают переход на биоразлагаемый пластик, поскольку "он небезопасен для окружающей среды и не решает проблему образования большого объема пластиковых отходов". Ретейлер рассматривает также упаковку из ПЭТ. "Этот материал может быть переработан неоднократно. Однако обеспечение необходимых потребительских свойств - достаточная прозрачность, прочность контейнеров и т.д. - требует повышения цены контейнеров до 10 процентов, что достаточно ощутимо", - сообщила директор по связям с общественностью и госорганами компании "Лента" Мария Филиппова.

Стремясь избежать повышения цены конечного продукта, ретейл старается предложить более экологичные альтернативы - например, многоразовые сумки для покупок, мешочки для упаковки фруктов и овощей. "Мы уже размещаем в магазинах материалы о наличии многоразовых сумок и их экологичности, типах пластика и возможности их переработки. В 2020 году будем размещать на упаковке дисклеймер о ее перерабатываемости", - добавила она.

На каждые 10 литров воды Балтийского моря приходится примерно одно синтетическое волокно. А на один килограмм песка пляжей юго-восточной Балтики - 30-50 частиц микропластика

Переход к более "здоровой" упаковке чреват подорожанием и других групп товаров. Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал производителям колбасы подумать об упаковке в натуральную оболочку. Такие продукты уже есть, но они ощутимо дороже своих аналогов "в пластике".

Например, есть товары, для которых используется натуральная оболочка - свиная черева. Но пока это делается в первую очередь для повышения вкусовых качеств продукта. "По нашим первичным оценкам, переход или частичное внедрение упаковочных решений из натуральных биоразлагаемых материалов приведет к увеличению себестоимости готовой продукции на 20 процентов и выше", - отметили в пресс-службе "Черкизово".

Научный взгляд

По словам Александра Кожушкевича, старшего научного сотрудника Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Россельхознадзора (ВГНКИ), некоторые виды пластмасс, из которых делают пластиковую упаковку, могут влиять на качество продуктов. Яркий пример - фталаты, которые используются в бутылках для воды и детских смесей.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / Алена Узбекова

"Установлено, что некоторые из фталатов нарушают работу эндокринной системы. Такие фталаты запрещены. Некоторые фталаты разрешены, но только в определенном количестве", -отметил Александр Кожушкевич.

Другой компонент пластика - бисфенол А - также может приводить к эндокринным нарушениям. Но исследования на эту тему спорные, отметили в ВГНКИ. В США это вещество запрещено в производстве детских бутылочек. Есть дискуссия и о безопасности продуктов, разогретых в пластиковых упаковках.

Как рассказала "РГ" завлабораторией физики моря Атлантического отделения института океанологии им. Ширшова РАН, д.ф.-м.н., профессор Ирина Чубаренко, особо вреден микропластик. "Рыбы, птицы, моллюски принимают его за еду", - пояснила она. Основные пластиковые остатки на пляжах - это фильтры сигарет и лом пенополистирола. По оценкам института, на каждые 10 литров воды Балтийского моря приходится примерно одно синтетическое волокно. А на один килограмм песка пляжей юго-восточной Балтики - 30-50 частиц микропластика.