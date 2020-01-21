Шестеро калужан заболели свиным гриппом

В Калужской области лабораторно подтверждены шесть случаев гриппа А (Н1N1, свиной грипп). Об этом сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В целом, по данным ведомства, ситуация с сезонной заболеваемостью ОРВИ на территории региона стабильная. Всего на третьей неделе января зарегистрировано 4732 случая респираторных заболеваний, в том числе 18 - гриппа. Несмотря на то, что темп роста заболеваемости довольно высок - по сравнению с прошлой неделей составил 37,9 процента, до эпидемиологического порога еще не дошло. Сейчас на десять тысяч населения приходится 46 больных при эпидпороге 54.

Тем не менее, в четырех районах области отмечается более интенсивное распространение ОРВИ. Это Барятинский, Спас-Деменский, Ферзиковский и Износковский районы.

Стало больше случаев госпитализации с диагнозом ОРВИ и грипп - за неделю 91, в то время как на предыдущей неделе на больничные койки были попали 57 человек. Особую тревогу вызывают случаи внебольничной пневмонии. Так, из-за пневмонии в калужской школе № 51 закрыли на карантин первый класс.