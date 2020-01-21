Создатели фильмов и сериалов встретятся на Content Summit Russia

C 28 по 30 января в Москве в рамках 22-й международной выставки CSTB. Telecom & Media"2020 пройдет Content Summit Russia. Это ежегодное профессиональное событие киноиндустрии, где специалисты по традиции обсуждают вектор развития отрасли, киностудии демонстрируют свой потенциал главным игрокам рынка.

Именно здесь расскажут о производстве крупнейших кино- и телепроектов, завоевавших популярность не только в России, но и за рубежом. На мероприятии затронут один из самых актуальных вопросов для киносреды - сотрудничество между телеканалами и топовыми студиями в производстве востребованного и интересного зрителю контента, способного занять лидирующую позицию в прокате. В дни Content Summit Russia пройдут сессии "ТВ и видеоконтент", "Маркетинговые кейсы по продвижению контента", "Российский рынок OTT и видеосервисов", мастер-класс "Школа Первого канала" и дискуссионная панель "Авторские права и борьба с пиратством". Форум проходит при генеральной поддержке "Медиа-Коммуникационного Союза", а также при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора, ТПП РФ и МТПП.

Поддержку сессиям Content Summit Russia окажет и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. 29 января, во второй день Форума, состоится сессия "Российский киноконтент - производство и дистрибуция". Модератор Сусанна Альперина (редактор гуманитарного блока "РГ - Неделя") вместе с участниками будет выяснять, какие изменения в процессе производства аудиовизуального контента произошли за последние пару лет, как производить востребованный продукт для разных стран, на чем можно сэкономить и заработать при съемке кино, каким образом организовать грамотное продвижение и дистрибуцию проекта в России и за ее пределами, где искать партнера по дистрибуции и на что опираться при его выборе, каковы особенности потребления киноконтента в онлайн-среде. К участию в дискуссии приглашаются известные представители индустрии, деятельность которых отмечена выдающимися успехами.

Среди них: Александр Акопов (соучредитель и продюсер компании Cosmos Studio), Федор Бондарчук (основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio, председатель совета директоров Киностудии "Ленфильм", продюсер, режиссер, актер), Влад Ряшин (основатель и генеральный продюсер кинокомпании Star Media), Рафаэл Минасбекян (генеральный директор Группы компаний ГПМ КИТ), Иван Голомовзюк (генеральный директор компании 1-2-3 Production, заместитель гендиректора телеканала "ТВ-3" по производству), Софья Квашилава (генеральный продюсер OKKO Entertainment, директор по контенту Rambler Group) и Александр Котт (режиссер, сценарист, продюсер).

Не менее интересный круг вопросов и не менее значимый пул спикеров ожидает посетителей Content Summit Russia на следующей сессии "Закупка и адаптация зарубежного контента". Участникам мероприятия предстоит узнать все о работе на международных теле- и кинорынках, об особенностях и факторах создания успешной адаптации для российского зрителя, с учетом менталитета жителей нашей страны, о том, какие российские проекты адаптируют за рубежом, какие существуют проблемы в отрасли производства адаптаций телесериалов и телешоу, какие правовые аспекты учитываются при работе с зарубежными телеформатами, и когда проект начинает жить собственной жизнью в другой стране.

В числе заявленных спикеров: Влад Ряшин (основатель и генеральный продюсер кинокомпании Star Media), Юлия Иванова (генеральный директор кинокомпании "Марс Медиа Энтертейнмент"), Владимир Утин (генеральный директор продюсерского центра "Леан-М", подразделение Sony Pictures Television в России), Иван Самохвалов (генеральный директор продюсерской компании "Среда"), Марина Белова (заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга "Пятого канала"), Тимур Вайнштейн (генеральный продюсер телеканала НТВ). Модератором также выступит Сусанна Альперина.

Что нужно, чтобы попасть на Content Summit Russia, можно узнать на сайте www.cstb.ru. Там же представлена полная программа мероприятия.