Видео: В Москве хаски-парк закрыли из-за ужасных условий для собак

Жители района Измайлово взбунтовались против хаски-парка. Его владельцы держат собак в ужасающих условиях - посреди грязи, без нормальной еды и воды.

Как пожаловались зоозащитники KP.Ru, несчастные животные сильно истощены, в качестве корма им предлагается лишь гнилой фарш, а вместо мисок с водой у собак есть только грязные лужи. При этом хаски постоянно сидят на коротких цепях и даже не могут отойти по нужде. Очевидцы утверждают, что животные не стерилизованы и размножаются здесь же - в крошечных грязных будках.

И при таких условиях содержания собак их владельцы умудрялись на них зарабатывать, предлагая отдыхающим парка сделать фото или проехаться на упряжке.

Активисты подали заявление в прокуратуру. Сейчас хаски-парк временно закрыт.