В Подмосковье обнаружили 180 тонн ядовитой стеклоомывающей жидкости

Масштабное, но контрафактное производство стеклоомывающей незамерзающей жидкости развернули мошенники в Подмосковье. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что незаконный цех располагался на территории промышленной зоны в селе Глинково Сергиево-Посадского района.

Когда туда нагрянули с обыском полицейские, то нашли там автоматические производственные линии, более 36 тысяч канистр с готовой продукцией объемом по 5 литров каждая, пластиковую тару, крышки и этикетки. То есть всего изъяли 180 тонн готовой к продаже "незамерзайки".

Трудились в цеху 50 граждан государств ближнего зарубежья, причем находились они в России нелегально. Каждого из них оштрафовали на 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России. Всего в отношении мигрантов составлено 93 административных протокола. Сейчас ищут организаторов этого производственного процесса. Возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ.

Однако самым опасным в подпольном производстве был не сам факт подделки или присутствие нелегалов, а наличие в жидкости метилового спирта. Да, это делало стеклоочистительную жидкость незамерзающей, но одновременно и ядовитой. Причем, чтобы отравиться, ее совсем не надо было пить. Вполне достаточно было надышаться ее парами, которые обязательно проникают в салон автомобиля.

На территории России сертифицированные омывающие жидкости производятся на основе малотоксичного изопропилового спирта - изопропанола. Использование в качестве "незамерзайки" метилового спирта - метанола категорически запрещено постановлениями главного государственного санитарного врача РФ.

Почему мошенники используют в своих подделках метанол, понятно. На запах и вкус он неотличим от этилового спирта, обладает прекрасными очистительными свойствами, но при этом значительно дешевле. Некоторые официальные производители допускают наличие в незамерзайке 0,05 процента метилового спирта - это безопасная доза. В большинстве же изъятого контрафакта, как правило, содержится 46 процентов метанола. При этом для отравления человеку достаточно 10 миллилитров.

Известно, что эту отраву продавали возле трасс и на автомобильных рынках Московской и близлежащих областей.