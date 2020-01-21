В Подмосковье откроют обелиск дворянскому роду Бибиковых

В селе Шкинь Коломенского района Московской области 22 января откроют обелиск, посвященный русскому дворянскому роду Бибиковых. Высота скульптурной композиции, установит которую Российское военно-историческое общество, составит 9, 5 метров.

Авторы памятника - архитекторы Константин Фомин и Ольга Бурлакова. Монумент представляет собой колонну из белокаменных блоков, завершает которую бронзовый герб рода Бибиковых.

Род Бибиковых известен еще со времен Ивана III. Среди них были воеводы и градоначальники, государственные и военные деятели, представители творческих профессий: писатели, актеры, педагоги, журналисты. Представитель дворянского рода из Тверских бояр Алексей Юрьевич Бибиков был генерал-рекетмейстером и пользовался особым доверием Петра I, а Дмитрий Гаврилович Бибиков считается основателем российской таможенной службы.

В деревне Шкинь некогда располагалась усадьба знаменитой фамилии, сегодня все, что осталось от их землевладения - храм Сошествия Святого Духа на Апостолов. Он был восстановлен в 1990-х годах.