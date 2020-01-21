В Тульской области появятся новые монументы

В тульском парке "Патриот" к 75-летию Победы откроется мемориальный комплекс "Бронепоезд № 16". Установка новых воинских монументов как часть подготовки к празднованию в Тульской области 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обсуждалась на оперативном совещании под председательством главы региона.

В планах 2020 года - открытие единственного в стране памятника танкистам (мемориальных танков много, а вот памятника танкистам до сих пор нет), создание масштабного комплекса, посвященного энергетикам-фронтовикам, нового музея в Чекалине и установка настоящего бронепоезда в парке "Патриот". Кроме того, Российским военно-историческим обществом в Узловой будет отремонтировано здание железнодорожного вокзала с музеем и комплекс героям-освободителям.

Особое внимание и особый контроль - приведению в порядок памятных мест. По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, всего на территории Тульской области располагается 847 мемориальных комплексов и воинских захоронений. В 2019 году в Федеральную целевую программу Министерства обороны РФ для приведения в порядок включено 16 мемориалов в восьми городах и районах области. На 11 объектах работы полностью выполнены, на остальных продолжатся в текущем году. В 2020 году планируется отремонтировать еще 14 мемориалов. Впрочем, ухаживать за братскими захоронениями будут не только муниципалитеты и поселковые администрации - их обустройством займутся также отряды юнармейцев и волонтеров. По информации министерства молодежной политики, до 10 февраля будет сформирован график выездов активистов на благоустройство мемориальных комплексов и воинских захоронений, находящихся в отдаленных деревнях. За ними уже закреплено 334 воинских захоронения. Они примут также участие в международном субботнике, который пройдет 25 апреля по всей стране и во всех странах - участницах Международной команды 75-летия Победы.

Обустройством мемориалов также займутся волонтеры

К слову, в этом юбилейном году в Тульской области намечены масштабные поисковые работы. Одним из наиболее значимых событий поискового сезона 2020 года станет проведение Международной поисковой военно-патриотической акции "Вахта памяти", инициированной ООО "Газпром трансгаз Москва" при поддержке "Поискового движения России". В ней примут участие молодые ребята из 50 дочерних обществ "Газпрома", в том числе из Белоруссии, Кыргызстана и Армении.

Между тем на аэродроме в Клоково уже началась подготовка к проведению в городе-герое Туле военного парада, посвященного 75-летию Великой Победы. В этом году военнослужащие, одетые в форму солдат Великой Отечественной войны, пронесут копья десяти штандартов, под которыми выходили на Парад Победы 1945 года сводные полки фронтов. Парад откроет знаменная группа с копией Знамени Победы и Государственным флагом РФ из военнослужащих Президентского полка. В механизированной парадной колонне планируется участие тридцати единиц боевой техники.

Всего же региональный план празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне включает более 400 мероприятий во всех муниципальных образованиях региона.

- Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне станет ключевым событием Года памяти и славы, объявленного президентом России. Нам необходимо подойти к подготовке со всей ответственностью, уйти от формализма, не ограничиваться традиционными мероприятиями, - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.