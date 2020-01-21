В Воронеже 14 тысяч человек остались без света, тепла и воды

Из-за обрыва линии электропередач прекращена подача электроэнергии, тепла и воды в жилой комплекс "Московский квартал". Он состоит из 15 многоэтажных домов суммарным населением 14,375 тысячи человек.

- В 6.00 произошел обрыв ЛЭП напряжением 10 киловольт, - сообщила ТАСС дежурная оперативной службы МЧС.

По данным администрации города, авария на электросети была устранена в 7.10.

- На текущий момент свет, вода и тепло поданы. Гидравлическим системам требуется чуть больше времени, но все выходит на штатный режим, - рассказали "РГ" в пресс-службе мэрии.