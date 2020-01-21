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21.01.2020 18:07
Проект: В регионах

ВТБ профинансировал ГК "Агротех-Гарант"

Банк ВТБ в Воронеже открыл кредитные линии группе компаний "Агротех-Гарант" на общую сумму 770 млн рублей. Заемные средства предоставлены на один год в рамках государственной программы поддержки бизнеса, утвержденной постановлением правительства №1528 совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. Финансирование направлено на проведение весенне- и осенне-полевых работ.

Управляющий банком ВТБ в Воронежской области - вице-президент Владимир Пенин прокомментировал сделку: "Сельскохозяйственная отрасль в Воронежской области обладает мощным потенциалом развития. ГК "Агротех-Гарант" - одно из ведущих предприятий на данном рынке, его деятельность отличается стабильностью и давним высокопрофессиональным опытом. Мы рады многолетнему сотрудничеству с компанией. Для банка ВТБ стратегически важно быть для своих клиентов финансовым партнером первого выбора, стать ведущим банком-экспертом, который помогает предпринимателям успешно развивать свой бизнес".

Директор ООО "Агротех-Гарант" Александр Евсеев отметил: "Сейчас бизнес стремится работать в первую очередь с надежными банками. Хочется отметить высокую клиентоориентированность банка ВТБ, проявляющуюся в оперативном решении всех возникающих вопросов".

Партнерские отношения группы ВТБ и ГК "Агротех-Гарант" развиваются с 2012 года. Помимо кредитования предприятие пользуется услугами расчетно-кассового обслуживания и документарного бизнеса.

Для справки:

ООО "Агротех-Гарант" основано в 1997 году. На сегодняшний день в ГК "Агротех-Гарант" входит 25 организаций, общая численность сотрудников превышает 2000 человек. Компания активно развивает несколько направлений деятельности: производство и дистрибуция средств защиты растений; выращивание и подготовка семенного материала технических, зерновых и зернобобовых культур; производство техники для защиты растений и внесения жидких форм минеральных удобрений; инвестиции в сельскохозяйственное производство.

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