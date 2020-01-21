Формирование противопаводковых групп началось в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Основу команд составили подразделения инженерных войск.

Масштабные паводки, которые, как правило, начинаются в регионе с первым весенним потеплением, заставляют военных заранее готовиться к противодействию стихии.

Совсем недавно на Дальнем Востоке разыгралась метель, выпало большое количество осадков. На февраль-март прогнозы синоптиков для региона пока неблагоприятны.

Здесь ожидается нестабильная погода с перепадами температур, осадками и порывистыми ветрами.

Метеорологи считают, что ситуация с паводками, которые захлестнули регион в 2019 году, может повториться и в 2020 году. По мнению синоптиков, вскрытие рек на Дальнем Востоке в этом году произойдет в близкие к обычным сроки. Так, в первой декаде апреля лед тронется в Приморье и в Хабаровском крае, в середине апреля - начале мая - в Амурской области, на Сахалине, в Магаданской области и Якутии.

"Предупрежден - значит вооружен", - решили в Восточном военном округе и, не откладывая дело в долгий ящик, стали заранее готовиться к противодействию паводкам, чтобы постараться минимизировать последствия разгула стихии.

По скоплениям льда самолеты будут наносить бомбовые удары. Также для пролома ледоставов будут привлекаться и минометные подразделения

В округе уже сформированы сводные противопаводковые группы, которые провели практическую отработку взаимодействия. Как сообщили в пресс-службе округа, тренировки по подрывам ледовых заторов, которые образуются в реках во время весеннего ледохода, прошли в Бурятии, Забайкалье, Приамурье, Еврейской автономии, Приморье, Хабаровском крае и на острове Сахалин. Военные инженеры подготавливали тротиловые заряды, проводили монтаж электровзрывной сети, оборудование подрывной станции.

Для того, чтобы не нанести вред живности, обитающей в реках, "тренировочные" подрывы взрывчатки были проведены на полигонах.

"В ходе теоретической части инженеры изучили методики замера толщины льда, расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах", - пояснили в Восточном военном округе.

Там отметили, что с учетом опыта прошлого года подготовку прошли подразделения инженеров, которые отрабатывали действия специальных машин, способных перекинуть мосты через водоемы.

"На тренировки привлекались более 500 саперов-подрывников и других специалистов инженерных подразделений ВВО", - отметили в пресс-службе. Задействована в тренировках будет и авиация округа. Самолеты и вертолеты при выполнении учебно-тренировочных полетов будут в режиме реального времени отслеживать ситуацию на реках. Особое внимание летчики будут обращать на перекаты, резкое изменение русел рек, где могут образовываться ледяные заторы. При необходимости по скоплениям льда будут наноситься бомбовые удары. Также для пролома ледоставов будут привлекаться и минометные подразделения. Военнослужащие округа ежегодно помогают в ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.