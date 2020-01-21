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21.01.2020 06:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровчанка осуждена за «минирование» суда ради спасения сожителя

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске вынесен приговор 21-летней девушке за ложное сообщение о минировании суда, сообщает пресс-служба УМВД по краю.

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В октябре прошлого года она позвонила в Единую диспетчерскую службу спасения и сообщила об угрозе взрыва в одном из районных судов города. Оттуда эвакуировали около 200 человек, однако взрывного устройства внутри не обнаружили.

Задержали "телефонную террористку" сотрудники уголовного розыска и регионального управления ФСБ России. Она объяснила, что в тот день в суде должны были выносить приговор ее 25-летнему сожителю. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотических средств. Девушка сообщила о бомбе, чтобы сорвать судебный процесс. Для этого она купила у неизвестных ей людей мобильный телефон и сим-карту.

Однако ее план не удался. Уголовное дело сожителя перенесли для рассмотрения в другой районный суд Хабаровска. Ему назначено шесть лет колонии общего режима. Девушку же оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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