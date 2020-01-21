На Колыме снимут фильм о знаменитой лыжнице Елене Вяльбе

Особенное внимание создатели ленты уделят чемпионату мира1997 года в норвежском городе Тронхейме. Тогда лыжница установила рекорд, победив во всех пяти гонках и став по сумме стартов на первенствах мира 14-кратной чемпионкой. Тогда же Вяльбе в пятый раз выиграла тяжелейшую в женских лыжах гонку - марафон на 30 километров.
На роли в фильме ищут трех актеров: мальчика 10-12 лет и двух девочек 8-15 лет - они сыграют друзей и знакомых Елены. Актрисы, которым предстоит сыграть роль самой чемпионки, уже выбраны, однако их имена пока держатся втайне.
В массовых сценах примут участие около 40 колымских мальчишек и девчонок. Чтобы поработать с ними, в Магадан приедет московский педагог по театральному искусству. Создавать фильм активно помогает и сама Елена Вяльбе. Она приезжала в Магадан и показывала киногруппе родные места. Съемки при поддержке Госкино также пройдут в Норвегии и Эстонии.
Режиссером картины станет Николай Хомерики, известный картинами "Селфи" c Константином Хабенским, "Ледокол" с Петром Федоровым и другими.