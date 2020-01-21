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21.01.2020 19:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Легенда в кадре

На Колыме снимут фильм о знаменитой лыжнице Елене Вяльбе
Текст: Юлия Гарднер ( "Российская газета", Магадан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
В Магаданском музыкальном и драматическом театре проходит кастинг юных актеров на роль Елены Вяльбе - прославленной спортсменки родом с Колымы, многократной чемпионки мира и Олимпийских игр по лыжным гонкам, ныне президента Федерации лыжных гонок России. Документально-художественная лента, которую предварительно назвали "Белый снег", расскажет о детстве и юности спортсменки, то, как она готовилась к международным турнирам и как завоевывала свои победы.
Норвегия. Тронхейм. Чемпионат мира по лыжному спорту. Российская лыжница Елена Вяльбе - абсолютная чемпионка мира. 1997 год. Фото: ТАСС Норвегия. Тронхейм. Чемпионат мира по лыжному спорту. Российская лыжница Елена Вяльбе - абсолютная чемпионка мира. 1997 год. Фото: ТАСС
Норвегия. Тронхейм. Чемпионат мира по лыжному спорту. Российская лыжница Елена Вяльбе - абсолютная чемпионка мира. 1997 год. Фото: ТАСС

Особенное внимание создатели ленты уделят чемпионату мира1997 года в норвежском городе Тронхейме. Тогда лыжница установила рекорд, победив во всех пяти гонках и став по сумме стартов на первенствах мира 14-кратной чемпионкой. Тогда же Вяльбе в пятый раз выиграла тяжелейшую в женских лыжах гонку - марафон на 30 километров.

Фото: Film prestige
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На роли в фильме ищут трех актеров: мальчика 10-12 лет и двух девочек 8-15 лет - они сыграют друзей и знакомых Елены. Актрисы, которым предстоит сыграть роль самой чемпионки, уже выбраны, однако их имена пока держатся втайне.

В массовых сценах примут участие около 40 колымских мальчишек и девчонок. Чтобы поработать с ними, в Магадан приедет московский педагог по театральному искусству. Создавать фильм активно помогает и сама Елена Вяльбе. Она приезжала в Магадан и показывала киногруппе родные места. Съемки при поддержке Госкино также пройдут в Норвегии и Эстонии.

Режиссером картины станет Николай Хомерики, известный картинами "Селфи" c Константином Хабенским, "Ледокол" с Петром Федоровым и другими.

Российская спортсменка Елена Ляльбе победила на дистанции 15 км на чемпионате мира по лыжному спорту в норвежском Торнхейме(снимок из архива) 1997 год. Фото: ТАСС
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