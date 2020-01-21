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21.01.2020 09:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Скончался пассажир вынужденно севшего в Казани рейса на Сахалин

Текст: Юлия Гарднер

Пассажир рейса Москва - Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в Казани, скончался.

Фото: iStock
В Братске из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет

Как сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана, бригада скорой помощи, встречавшая воздушное судно в аэропорту, констатировала смерть мужчины. По информации пресс-секретаря главного аэропорта Сахалина Марины Суетиновой, у него произошел сердечный приступ. Помощь пассажиру начали оказывать еще на борту.

Известно, что самолет уже вылетел в пункт назначения и прибудет туда примерно через час.

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