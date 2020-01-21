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21.01.2020 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полковника ВВО осудили на три года за растрату

Текст: Дина Непомнящая

Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима начальника вооружения-заместителя командующего 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В Саратовской области экс-начальника колонии осудили на четыре года

Полковника признали виновным в растрате, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию УФСБ России по ВВО.

Было установлено, что мужчина передал в подчиненные ему части несколько автомобилей, чтобы позже похитить их и отдать посторонним людям. Ущерб министерству из-за этих действий превысил два миллиона рублей. Деньги осужденный обязан вернуть.

Кроме того, виновному в течение двух лет нельзя занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Уволен ли он из рядов военнослужащих не уточнялось.

Происшествия Правосудие Суд Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Борьба с коррупцией

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