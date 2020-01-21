Полковника ВВО осудили на три года за растрату

Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима начальника вооружения-заместителя командующего 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Полковника признали виновным в растрате, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию УФСБ России по ВВО.

Было установлено, что мужчина передал в подчиненные ему части несколько автомобилей, чтобы позже похитить их и отдать посторонним людям. Ущерб министерству из-за этих действий превысил два миллиона рублей. Деньги осужденный обязан вернуть.

Кроме того, виновному в течение двух лет нельзя занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Уволен ли он из рядов военнослужащих не уточнялось.