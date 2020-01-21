Прокуратура начала проверку после пожара на траулере в Охотском море

Сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры совместно со специалистами Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора начали проверку по факту пожара рыболовного траулера "Энигма Астралис", который произошел в Охотском море недалеко от Магадана. Корабль приписан к порту Владивосток.

"Пострадавших нет, судно находится на плаву, загрязнение окружающей среды отсутствует", - сообщается на сайте ДВТП.

Представители ведомства также рассказали ТАСС, что на траулере осталось 250 тонн дизельного топлива. Но его разлива не допустили, поэтому опасности нет.

В момент ЧП на борту судна находились 47 человек экипажа. Все они эвакуированы на борт судна "Юмир", оттуда людей доставили на плавучий завод "Всеволод Сибирцев". Там в госпитале их осматривают медики. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как заявил генеральный директор компании судовладельца плавзавода Александр Ефремов, сейчас на борту "Всеволода Сибирцева" 400 человек из собственной команды и еще 37 принятых с траулера. Поскольку судно рассчитано на 540 членов экипажа, места в каютах хватило всем.

Траулер "Энигма Астралис" все еще задымлен.