Трутнев сохранил пост вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке

Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда в ДФО. Указ подписан президентом РФ.

"В соответствии с пунктами "д" и "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации и на основании части второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федераций" назначить Трутнева Юрия Петровича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что, согласно указу о структуре федеральных органов исполнительной власти, у премьер-министра России будет девять заместителей, в том числе один первый.