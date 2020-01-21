В Бурятии мужчина ограбил и попытался изнасиловать школьницу

В Улан-Удэ неизвестный вчера напал на 17-летнюю девушку на территории школы.

Рано утром она шла на занятия, когда ее со спины догнал мужчина, распылил газ из баллончика в лицо и потребовал деньги. Испуганная ученица 11 класса отдала 700 рублей.

"Затем злоумышленник попытался раздеть потерпевшую и совершить насильственные действия сексуального характера, но испугался приближавшихся прохожих, оставил жертву и скрылся с места происшествия", - сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

Следователи изъяли видеозаписи, чтобы установить личность напавшего. Идет его розыск. Возбуждено уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и разбое.