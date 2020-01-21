В ГД внесли поправки об отмене налогов для граждан и бизнеса в ДФО

В нем упоминаются 8 федеральных налогов и сборов. Отменить их сбор с граждан и компаний на Дальнем Востоке авторы документа считают возможным с 2021 года.

В числе налогов, о которых идет речь, например, налог на добавленную стоимость, подоходный налог, налог на прибыль организаций. Льгота устанавливается и для граждан РФ, постоянно проживающих в регионах Дальнего Востока, и для индивидуальных предпринимателей, которые там зарегистрированы.

Освобождение граждан и организаций от федеральных налогов благотворно скажется на уровне жизни жителей Дальневосточного федерального округа и лишь ненамного уменьшит объем федерального бюджета в виде выпадающих доходов, полагают авторы законопроекта. По их оценке, объем выпадающих доходов может быть в пределах 40 миллионов рублей в год.

Дальний Восток - наиболее удаленный от центра регион России. Административно он входит в Дальневосточный федеральный округ Российской Федерации. Его население составляет около 6,3 млн. чел. (т.е. около 5% населения России). За 1991-2010 годы демографические потери региона составили 1,8 млн. человек, или 22% населения. При этом площадь региона составляет около 36% территории России.

Предложенная мера об освобождении бизнеса и граждан от уплаты федеральных налогов и сборов позволит привлечь на дальний Восток людей из других регионов, в том числе для создания новых российских организаций, чья деятельность будет направлена на повышение экономического потенциала страны, отмечают разработчики в пояснительной записке.

Как следует из материалов, опубликованных в базе данных Госдумы, правительство дало отрицательное заключение на поправки. В нем уточняется, что авторы инициативы не определили источники компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае отмены налогов и сборов на дальнем Востоке. Кроме того, в заключении подчеркивается, что действующим законодательством уже предоставлен ряд стимулирующих мер на Дальнем Востоке.