Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь ведомства Ася Бережная.

Радиационный контроль показал, что Toyota Prius Hybrid загрязнен бета-активными радионуклидами. Плотность потока бета-излучения составила от 40 до 120 частиц на квадратный сантиметр в минуту. Авто запрещено к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, соответственно и в Россию тоже. Теперь машину необходимо отправить обратно в Японию.

Как рассказал глава подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин, с момента аварии на атомной станции Фокусима было выявлено 875 подобных товаров.

До этого случая радиоактивный транспорт за последние три года не попадался.