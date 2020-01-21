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21.01.2020 08:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

Текст: Ольга Журман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь ведомства Ася Бережная.

В порту Владивостока нашли радиоактивный генератор из Японии

Радиационный контроль показал, что Toyota Prius Hybrid загрязнен бета-активными радионуклидами. Плотность потока бета-излучения составила от 40 до 120 частиц на квадратный сантиметр в минуту. Авто запрещено к ввозу на территорию Евразийского экономического союза, соответственно и в Россию тоже. Теперь машину необходимо отправить обратно в Японию.

Как рассказал глава подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин, с момента аварии на атомной станции Фокусима было выявлено 875 подобных товаров.

До этого случая радиоактивный транспорт за последние три года не попадался.

Экономика ВЭД Экономика Транспорт Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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