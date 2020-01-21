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21.01.2020 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье подросток спас тонущую 70-летнюю женщину

Текст: Константин Бахарев

В Пермском крае 17-летний подросток, состоящий на учете ФСИН, спас тонущую пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Учащийся сельхозколледжа из Кунгура возвращался домой с учебы, когда увидел группу людей, стоящих на подвесном мосту через Сылву. Подойдя ближе, парень услышал крики о помощи и увидел, что в реке барахтается пожилая женщина. Она вцепилась в льдину и кричала.

Юноша тут же бросился в реку, добрался до тонущей и вытащил ее на берег. Как потом выяснилось, пенсионерка шла домой из магазина, поскользнулась на мосту и сквозь ограждение упала в Сылву. Она пробыла в ледяной воде около сорока минут, но ей своевременно оказали медицинскую помощь.

Парня и его родителей в колледже наградили благодарственными письмами, а руководство МЧС по Кунгурскому району направило ходатайство в администрацию города о награждении смелого юноши медалью за спасение человека, совершенное с риском для собственной жизни.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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