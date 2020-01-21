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21.01.2020 21:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава РМ: В Мордовии сельчане смогут взять ипотеку под 0,1%

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Благодаря программе льготной сельской ипотеки в Мордовии планируют увеличить объемы строительство жилья в глубинке в 2-3 раза. При этом сельчане смогут улучшить жилищные условия на самых выгодных условиях: для них будет доступна ипотека под 0,1 процента годовых.
Владимир Волков подчеркнул, что в Мордовии участниками программы смогут стать практически все села и райцентры - кроме Рузаевки. Фото: Николай Гагарин Владимир Волков подчеркнул, что в Мордовии участниками программы смогут стать практически все села и райцентры - кроме Рузаевки. Фото: Николай Гагарин
Владимир Волков подчеркнул, что в Мордовии участниками программы смогут стать практически все села и райцентры - кроме Рузаевки. Фото: Николай Гагарин

Напомним, что в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году в регионах страны заработала программа льготной ипотеки с максимальной ставкой в три процента.

Согласно ее условиям, трехпроцентная ипотека с первоначальным взносом в размере всего 10 процентов вместо ныне существующих 20 вводится для жителей деревень и поселков с населением не более 40 тысяч человек. В Мордовии участниками программы смогут стать практически все села и райцентры - кроме Рузаевки.

Фото: Николай Гагарин
С 2020 года в Мордовии запустят сельскую ипотеку под 3%

Возведение доступного жилья станет одним из приоритетов для властей республики на ближайшие годы.

- Благодаря программе льготной сельской ипотеке мы рассчитываем в 2-3 раза увеличить объемы строительства жилья на селе, - заявил глава РМ Владимир Волков. - Сельчане смогут получить займ до 3 миллионов рублей под 0,1 процента годовых. А горожане, которые хотят построить дом на селе - под 3 процента.

Лидер региона отметил, что строительство жилья на селе в Мордовии обходится дешевле, чем в городе. В республике практически во всех селах уже имеются необходимые коммуникации - газ, электроэнергия. А с учетом хороших дорог владелец нового жилья в деревне легко сможет добираться на работу в город.

Следует отметить, что по итогам прошлого года в Мордовии было построено 348 тысяч квадратных метров жилья.

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