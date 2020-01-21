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21.01.2020 23:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Инвалид-колясочник уже 16 лет не может выбраться из дома
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя № 12(8066)
43-летний житель башкирского города Учалы Эдуард Кильмухаметов вот уже 16 лет остается заложником в собственной квартире на третьем этаже хрущевки.
Телевизор - единственное, что связывает Эдуарда с внешним миром. Фото: Раиль Калимуллин Телевизор - единственное, что связывает Эдуарда с внешним миром. Фото: Раиль Калимуллин
Телевизор - единственное, что связывает Эдуарда с внешним миром. Фото: Раиль Калимуллин

- Мы с мамой живем вдвоем. Но ей после инсульта не под силу меня с коляской с третьего этажа спускать и тем более поднимать потом обратно. Даже не каждый мужчина сможет, а тут пожилая женщина. Вот и сижу целыми днями в четырех стенах, - признался корреспонденту "РГ" Эдуард.

Фото: Константин Бахарев
К решению проблемы инвалида из Нытвы подключилась прокуратура

Много лет назад он работал слесарем. Несчастный случай привел к травме позвоночника, далее три месяца в больнице, курсы реабилитации.

Первое время выбираться из дома помогал младший брат. Но затем он переехал в другой город.

- Просил администрацию города помочь - поставить пандусы. Но они ответили, что это невозможно. Жил бы на первом этаже, проблем не было бы. А ведь я десять лет состоял в очереди на улучшение жилищный условий, но как только брат выписался, меня просто выкинули из списка. Сказали - теперь у нас с мамой слишком много "квадратов" на двоих, - вспоминает мужчина.

Двоюродная сестра Динара, узнав о проблеме брата, решила добиться справедливости.

- Эдик у нас не любит жаловаться, все молча переживает. Но на фоне этих проблем у него появились новые осложнения со здоровьем. Вот я и решила: стану его "ногами". Подключилась к решению этого вопроса и редакция "Российской газеты". На запрос журналиста чиновники прислали ответ, в котором ссылаются на федеральное законодательство.
Чтобы доказать, что у него нет ноги, инвалиду пришлось ползти

- В 2004 году Эдуарда Кильмухаметова включили в список граждан, нуждающихся в жилье в категории "инвалиды и семьи, имеющие ребенка-инвалида", так как он проживал в квартире, где на каждого члена семьи приходилось 9,96 квадратного метра жилья, то есть менее установленной учетной нормы. После выбытия брата заявителя на одного члена семьи стало приходиться 14,95 квадратного метра, в связи с этим Кильмухаметова исключили из списка. В 2019 году ему отказали в восстановлении в списке очередников.

Межведомственная комиссия администрации обследовала квартиру и дом, где живет колясочник и составила акт.

- Собственнице квартиры - матери Кильмухаметова предложено обменять свою жилье на квартиру на первом этаже любого другого дома, после чего мы готовы решить вопрос с обустройством там пандуса, - сообщили в администрации.

Вот только пожилой женщине не под силу еще и переездом заниматься.

Кто прав - чиновники или Эдуард, теперь будут разбираться компетентные органы.

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
Лишь каждый четвертый инвалид может добраться до работы

Ситуация, в которой сейчас находится Эдуард Кильмухаметов, не уникальна. По словам председателя Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Олега Ротова, точное количество инвалидов, которые остаются заложникам своих квартир, никто не знает.

- Госпрограмма "Доступная среда" предусматривает финансирование мероприятий для обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и не распространяется на адаптацию жилфонда. Сегодня для многих инвалидов единственный выход из такой ситуации - обмен имеющегося жилья на более удобное, - рассказывает Олег Ротов.

Кстати

Общество и пресса

Зачастую проблему с доступом в жилье помогают решать общественные организации. В прошлом году активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан добились обустройства пандуса в подъезде дома в Стерлитамаке для ветерана боевых действий.

Редакция "Российской газеты" тоже помогла сделать доступным подъезд уфимца Максима Никитина, который несколько лет не мог выехать из своего дома из-за отсутствия пандуса. После нескольких публикаций в газете управляющая компания решила проблему.

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