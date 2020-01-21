Новости

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства 22:56
В США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом 22:54
Строительный комплекс Москвы возглавил Андрей Бочкарев 22:32
Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов 22:29
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности 22:21
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в "Сочи" 21:59
Приравнивание СССР к нацистской Германии могут запретить 21:57
Президент ФПА назвал главу Минюста сильной фигурой в системе госвласти 21:51
ЦБ предписал банкам упростить содержание ипотечных договоров 21:49
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе 21:36
Трутнев сохранил пост вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке 21:23
Якушев назначен министром строительства и ЖКХ 21:08
Для чего в СГ формируют стандарты обработки космической информации 21:05
Ананидзе может продолжить карьеру в АЕКе или "Анортосисе" 20:58
Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев 20:52
Козлов сохранил пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 20:49
Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства 20:45
Евгений Дитрих сохранил пост министра транспорта РФ 20:45
Новым главой Минэкономразвития стал Максим Решетников 20:44
Владимир Колокольцев сохранил пост главы МВД РФ 20:42
Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты 20:39
Путин назначил Григоренко вице-премьером - главой аппарата правительства 20:34
Мантуров сохранил пост министра промышленности и торговли РФ 20:34
Министром юстиции РФ назначен Константин Чуйченко 20:30
Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ 20:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 22:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жить можно

В Башкирии ипотечную ставку планируют снизить до 3,5 процента
Текст: Гульназ Данилова ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Для участников республиканской ипотечно-накопительной программы жилстройсбережений кредитная ставка может быть снижена до трех - трех с половиной процента. Соответствующий документ разрабатывают власти Башкортостана.

Произойдет это за счет интеграции региональной программы жилстройсбережений с федеральной программой "Семейная ипотека", а также сокращения минимального срока вклада до девяти месяцев для удобства семей, планирующих рождение ребенка.

Путин призвал банки активнее включаться в программу ипотеки под 2%

Программа жилстройсбережений стартовала в Башкортостане в 2014 году. Ее участники должны открыть накопительные вклады под один-два процента сроком от трех до шести лет в одном из банков-партнеров - Уралсибе или Сбербанке. К ежемесячным взносам граждан, которые должны быть не менее трех тысяч рублей, из бюджета республики начисляется премия в размере до 30 процентов от суммы взноса, но не более трех тысяч рублей. Это позволяет семьям со средними доходами накопить первоначальную сумму для будущего жилищного кредита.

Максимальная сумма кредита - один миллион рублей при сроке накопления средств на вкладе в течение трех лет, а если копить четыре года и более, то полтора миллиона.

По окончании периода накопления участники программы получают право на оформление ипотеки по льготной ставке от 5,5 процента годовых. Теперь предполагается, что за счет интеграции с "Семейной ипотекой" ставку можно реально снизить до 3-3,5 процента.

Экономика Недвижимость Ипотека Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Рынок кредитования

Главное сегодня

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Формирование нового правительства России
Захарова: Премьер-министр Польши убил в себе человека
Ростуризм разъяснил степень опасности поездок в Китай
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов
Технологии
Технологии
Санкции и ограничения: главные события IT-рынка
Здоровье
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от гриппа людям без прививки