Для участников республиканской ипотечно-накопительной программы жилстройсбережений кредитная ставка может быть снижена до трех - трех с половиной процента. Соответствующий документ разрабатывают власти Башкортостана.

Произойдет это за счет интеграции региональной программы жилстройсбережений с федеральной программой "Семейная ипотека", а также сокращения минимального срока вклада до девяти месяцев для удобства семей, планирующих рождение ребенка.

Программа жилстройсбережений стартовала в Башкортостане в 2014 году. Ее участники должны открыть накопительные вклады под один-два процента сроком от трех до шести лет в одном из банков-партнеров - Уралсибе или Сбербанке. К ежемесячным взносам граждан, которые должны быть не менее трех тысяч рублей, из бюджета республики начисляется премия в размере до 30 процентов от суммы взноса, но не более трех тысяч рублей. Это позволяет семьям со средними доходами накопить первоначальную сумму для будущего жилищного кредита.

Максимальная сумма кредита - один миллион рублей при сроке накопления средств на вкладе в течение трех лет, а если копить четыре года и более, то полтора миллиона.

По окончании периода накопления участники программы получают право на оформление ипотеки по льготной ставке от 5,5 процента годовых. Теперь предполагается, что за счет интеграции с "Семейной ипотекой" ставку можно реально снизить до 3-3,5 процента.